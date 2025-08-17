অস্ট্রেলিয়ায় চার দিনের ম্যাচ, যাঁরা আছেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলে

অস্ট্রেলিয়ায় চার দিনের ম্যাচ, যাঁরা আছেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলে
বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন অস্ট্রেলিয়ায়। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর ডারউইনে খেলছে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই দেশে ফিরছে না দলটি। এরপর ডারউইনেই অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি চার দিনের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ২৮ আগস্ট শুরু হবে ম্যাচটি।
আজ সেই ম্যাচের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান মাহিদুল ইসলাম নেতৃত্ব দেবেন দলকে। দলের অর্ধেকেরই টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে।
দলে আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো বল করা পেসার মোহাম্মদ এনামুল হক। পেস বোলিং বিভাগে তাঁর সঙ্গী মুসফিক হাসান, হাসান মাহমুদ ও রিপন মণ্ডল। স্পিনার হিসেবে নেওয়া হয়েছে নাঈম হাসান, রাকিবুল হাসান ও হাসান মুরাদকে।
বাংলাদেশ ‘এ’ দল
· মাহিদুল ইসলাম (অধিনায়ক)
· সাইফ হাসান
· ইফতেখার হোসেন
· মাহমুদুল হাসান
· শাহাদাত হোসেন
· অমিত হাসান
· ইয়াসির আলী
· রাকিবুল হাসান
· নাঈম হাসান
· হাসান মুরাদ
· রিপন মণ্ডল
· মুসফিক হাসান
· মোহাম্মদ এনামুল হক
· হাসান মাহমুদ