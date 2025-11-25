নিশাঙ্কা অপরাজিত ৯৮, বড় জয়ে টিকে রইল শ্রীলঙ্কা

ত্রিদেশীয় সিরিজ
নিশাঙ্কা অপরাজিত ৯৮, বড় জয়ে টিকে রইল শ্রীলঙ্কা
ম্যাচে তখন তুমুল উত্তেজনা!
না, ম্যাচের ফল নিয়ে নয়। উত্তেজনা সব পাতুম নিশাঙ্কা সেঞ্চুরি পাবেন কি না তা নিয়ে। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ইনিংসের ১৭তম ওভার শুরুর আগে ম্যাচ জিততে লঙ্কানদের দরকার ১০ রান, সেঞ্চুরি পেতে নিশাঙ্কার ১২ রান। এমন যখন হিসাব রিচার্ড এনগারাভা প্রথম বলটি করলেন ওয়াইড। পরের বলটায় চার মেরে ৯২-এ পৌঁছে গেলেন লঙ্কান ওপেনার। শ্রীলঙ্কার দরকার ৫ রান, নিশাঙ্কার ৮। দুটি চার মারলেই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটা হয়ে যায়। নিশাঙ্কা অত হিসাব–নিকাশের মধ্যে গেলেন না, ছক্কা মেরেই জিতিয়ে দিলেন দলকে।
আর এই জয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকল শ্রীলঙ্কা। বৃহস্পতিবার লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানকে হারালেই ফাইনালে যাবে শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচে হেরে গেলে অবশ্য নেট রান রেটে জিম্বাবুয়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকায় বাদ পড়ে যাবে লঙ্কানরা।
রাওয়ালপিন্ডির আজকের ম্যাচটি ছিল শ্রীলঙ্কার জন্য বাঁচামরার। সেই ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে ৫ উইকেটে ১৪৬ রান করে জিম্বাবুয়ে। অধিনায়ক সিকান্দার রাজা ও রায়ার্ন বার্ল করেছেন সর্বোচ্চ ৩৭ রান করে।
রান তাড়ায় পাওয়ার প্লেতেই ১ উইকেটে ৬৪ রান তুলে ফেলে শ্রীলঙ্কা। কামিল মিশারা (১২) দলকে ৫৯ রানে রেখে বিদায় নেওয়ার পর কুশল মেন্ডিসকে নিয়ে বাকি কাজটা সারেন নিশাঙ্কা। ৫৮ বলে ৯৮ রান করার পথে ১১টি চার ও ৪টি ছক্কা মেরেছেন লঙ্কান ওপেনার।
আর এই ইনিংস খেলার পথে কুশল পেরেরাকে টপকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হয়ে গেছেন নিশাঙ্কা। তাঁর রান এখন ২৩২৬, পেরেরার ২৩০৫। আজ ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি পেরেরা। আরেক কুশল, কুশল মেন্ডিসও খুব একটা পিছিয়ে নেই—২২৩২ রান। রানের চার্টে সবার ওপরে থাকার লঙ্কান ত্রিমুখী লড়াইটা জমেছে বেশ।