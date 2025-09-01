এক ওভারে ৪৩ রান দিলেন চন্দরপলের দলের বোলার
পাড়ার কোনো ম্যাচে নয়, এমন রানবন্যার ওভারটি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে।
একজন ব্যাটসম্যান একটি বলে সর্বোচ্চ ৬ রান নিতে পারেন। সেই হিসেবে ছয় বলে ছয় ছক্কা মারলে এক ওভারে হয় ৩৬ রান। কিন্তু ঋষি ভারমান্নি নামের এক পেসার এক ওভারে খরচ করেছেন ৪৩ রান। পাড়ার কোনো ম্যাচে নয়, এমন রানবন্যার ওভারটি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শনিবার ম্যাচটি ছিল আটলান্টা ফায়ার ও অরল্যান্ডো গ্যালাক্সির মধ্যে। অরল্যান্ডো দলের কোচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার শিবনারায়ণ চন্দরপল। দলটিতে আছেন তাঁর ছেলে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১০টি টেস্ট খেলা তেজনারায়ণ চন্দরপল। আর এই দলের বোলার ভারমান্নিই দিয়েছেন এক ওভারে ৪৩ রান।
ডানহাতি পেসার ভারমান্নি বল হাতে নেন আটলান্টার ইনিংসের পঞ্চম ওভারে। প্রথম চার ওভার শেষে আটলান্টার রান ছিল বিনা উইকেটে ৩০। সেখান থেকে ভারমান্নির এলোমেলো বোলিংয়ের কারণে এক লাফে ৭৩ রানে পৌঁছে যায় আটলান্টা।
নর্থ ক্যারোলাইনার চার্চ সেন্ট পার্কে ভারমান্নি প্রথম বলই করেন ‘নো’। পরের বল ‘ওয়াইড’। তৃতীয় চেষ্টায় যে ডেলিভারিটি দেন, ব্যাটসম্যান স্টিভেন টেলর সেটিকে উড়িয়ে পাঠান বাউন্ডারির বাইরে—ছক্কা। তবে এরমধ্যেই আম্পায়ার দেন ‘নো’ সংকেত।
এখানেই শেষ নয়। ভারমান্নি তাঁর চতুর্থ দৌড়ের বলটিও করেন ‘নো’। এই বলে টেলর বাউন্ডারি মারতে না পারলেও ২ রান নেন। পঞ্চশ বলে আবার ওয়াইড। দুর্গতি আরও বাড়ে ষষ্ঠ বল ‘নো’ হলে, যেটিতে ছক্কাও মারেন টেলর।
অর্থাৎ, পরপর ছয়টি বল করলেও ততক্ষণে একটি বৈধ বলও হয়নি ভারমান্নির। যদিও বেরিয়ে গেছে ২০ রান। ২৬ বছর বয়সী এই পেসারের ওভার কার্যত শুরু হয় সপ্তম ডেলিভারি থেকে। তবে এই বলও বাউন্ডারি থেকে রক্ষা পায়নি, হয় ওভারের তৃতীয় ছক্কা। পরের পাঁচ বল করতে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হয়নি, মাঝে একটি ‘নো’ বলের পর টানা চারটি বৈধ ডেলিভারিতে ওভার শেষ করেছেন।
সব মিলিয়ে ভারমান্নি ১ ওভার শেষ করতে বল ডেলিভারি করেন ১৩ বার। ৫ নো, ২ ওয়াইড আর ৪টি ছক্কা ও ২টি চারসহ মোট ৪৩ রান দেন। এমন ওভারের পর অধিনায়ক তাঁর হাতে আর বল তুলে দেওয়ার সাহস করেননি। আটলান্টা ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৭ রান তোলার পর অরল্যান্ডো ১৪২ রানে অলআউট হয়।
এই আটলান্টা ফায়ারের হয়েই মাইনর লিগ ক্রিকেটে খেলার কথা আছে সাকিব আল হাসানের। গত ১৫ আগস্ট বাংলাদেশি অলরাউন্ডারকে দলে ভেড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে তারা।
স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতে এক ওভারে সবচেয়ে বেশি রান তোলার রেকর্ডটা সামোয়ার দারিউস ভিসারের। যিনি ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আঞ্চলিক বাছাইয়ে ভানুয়াতুর নালিন নিপিকোর ওভারে ছয় ছক্কাসহ মোট ৩৯ রান নিয়েছিলেন।