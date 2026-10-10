এবার ওয়ানডে দলেও আলিস

এবার ওয়ানডে দলেও আলিস
এশিয়ান গেমসেই টি–টুয়েন্টি সংস্করণে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলে। আলিস আল ইসলাম এবার সুযোগ পেলেন ওয়ানডে সংস্করণেও। আজ আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের অধিনায়কত্বে ১৬ সদস্যের দলে রাখা হয়েছে এই রহস্য স্পিনারকে।
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বাংলাদেশ দল : লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয় (সহ–অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন, মোসাদ্দেক হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, হাসান মাহমুদ, শরীফুল ইসলাম ও আলিস আল ইসলাম।