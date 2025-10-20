নিউজিল্যান্ডের ‘ক্যাচ-মিছিল’, ইংল্যান্ডের বড় জয়

টি–টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ডের ‘ক্যাচ-মিছিল’, ইংল্যান্ডের বড় জয়
কট, কট, কট ... নিউজিল্যান্ডের স্কোরকার্ডে তাকালে শুধু ‘কটের’ দেখাই মিলছে আজ। ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের ১০ ব্যাটসম্যানই আউট হয়েছেন ক্যাচ দিয়ে। এমন ক্যাচময় ইনিংসের দিনে ৬৫ রানে ম্যাচও হেরেছে কিউইরা।
ইংল্যান্ডের ২৩৬ রান তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ড ১৮ ওভারে অলআউট হয়েছে ১৭১ রানে। প্রথম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ার পর ইংল্যান্ড এখন সিরিজে এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
ইংল্যান্ডের রান দুই শ পার হওয়াতে বড় ভূমিকা অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের। ৬৮ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতনের পর জুটি বেঁধেছিলেন ফিল সল্ট। তৃতীয় উইকেটে দুজনে যোগ করেন ১২৯ রান। সল্টই বেশি রান করেছেন—৫৬ বলে ৮৪। তবে দ্রুত রান তোলার কাজটি করেছেন ব্রুকই। ২২ বলে ফিফটি পূর্ণ করা ইংলিশ অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত করেন ৩৫ বলে ৭৮ রান।
অথচ ৩৯ রানের মাথায় এই ব্রুকই ক্যাচ দিয়েছিলেন লং অনে। তবে জিমি নিশাম তা ধরতে পারেননি। ‘জীবন’ পেয়ে ব্রুক আরও ৩৯ রান যোগ করেন। ১৮তম ওভারে তিন বলের মধ্যে ব্রুক-সল্ট দুজনই আউট হওয়ার পর ইংল্যান্ডের রান ২৩৬-এর দিকে নিয়ে যান টম ব্যান্টন। ১২ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।
রান তাড়ায় নিউজিল্যান্ড ১৮ রানেই হারায় ২ উইকেট। এরপর টিম সেইফার্ট চারে নামা মার্ক চ্যাপম্যানকে নিয়ে ৫৯ রানের জুটি গড়লে জয়ের সম্ভাবনা জেগে ওঠে। তবে চ্যাপম্যান ২৮ রান আর সেইফার্ট ৩৯ রান করে পরপর দুই ওভারে আউট হয়ে গেলে আবার দিক হারায় স্বাগতিকেরা।
এর মধ্যে সেইফার্টকে ফেরানো আদিল রশিদ পরে তুলে নেন মাইকেল ব্রেসওয়েল, জিমি নিশাম ও মিচেল স্যান্টনারের উইকেটও। শেষ ব্যাটসম্যান জ্যাকব ডাফি মার্ক উডের বলে ব্রুকের ক্যাচ হলে স্কোরবোর্ডে ফুটে ওঠে ‘১০ ক্যাচের ছবি’।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ড ১৩তম দল, যাদের ১০ ব্যাটসম্যানই ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছে।
সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ২৩ অক্টোবর।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ইংল্যান্ড: ২০ ওভারে ২৩৬/৪ (সল্ট ৮৫, ব্রুক ৭৮, ব্যান্টন ২৯*; জেমিসন ২/৪৭, ব্রেসওয়েল ১/৩৬)।
নিউজিল্যান্ড: ১৮ ওভারে ১৭১ (সেইফার্ট ৩৯, স্যান্টনার ৩৬, চ্যাপম্যান ২৮; রশিদ ৪/৩২, কার্স ২/২৭)।
ফল: ইংল্যান্ড ৬৫ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: হ্যারি ব্রুক।