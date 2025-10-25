অভিযোগ-অসন্তোষের মধ্যেই শুরু হচ্ছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ
দেশের প্রধান প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের আসর জাতীয় ক্রিকেট লিগ শুরু হচ্ছে আজ। তবে চার দিনের ম্যাচের আসর শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতি নিয়ে অসন্তুষ্টি রয়ে গেছে কয়েকটি দলের। এনসিএল টি–টোয়েন্টি খেলার পর বেশির ভাগ দলই লাল বলে ৩–৪ দিনের বেশি অনুশীলন করতে পারেনি। প্রস্তুতিতে বাধা হয়েছে মাঠ সংকটও।
বরিশালের প্রধান কোচ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল লিগ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলাতে চাইলেও মাঠ সংকটের কারণে পারেননি।
আশরাফুল কাল প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘চার দিনের টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি হিসেবে যদি অন্তত তিন দিনের একটা ম্যাচ খেলাতে পারতাম, তাহলেও খেলোয়াড়দের মাঠে দাঁড়ানোর অভ্যাসটা হতো। কোচ হিসেবে খারাপ লাগছে এটা করতে না পারায়। প্রস্তুতিটা ঠিকঠাক নিতে পারিনি।’
একই রকম অসন্তোষ ঢাকার প্রধান কোচ মিজানুর রহমানের কণ্ঠেও। মিরপুরের সিটি ক্লাব মাঠে ৪ দিন অনুশীলন করলেও সেটিকে স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট মনে করছেন না ঘরোয়া ক্রিকেটের অভিজ্ঞ এই কোচ। একটু ক্ষোভ নিয়েই বললেন, ‘এক সংস্করণ থেকে আরেক সংস্করণে যেতে আমাদের ছেলেদের অনেক সময় লাগে। কম করে হলেও ৬–৭টা সেশন দরকার। নিচু উইকেট অনুশীলন করে মাঠে এসে বাউন্সি পিচে খেলা—ওই প্রস্তুতি নেওয়ার কোনো দরকার নেই।’
অনুশীলনের সময় নিয়ে অভিযোগ না থাকলেও সুযোগ–সুবিধা ঠিকঠাকমতো পাননি বলে দাবি চট্টগ্রামের কোচ মাহবুব আলীর, ‘আমরা চট্টগ্রামে অনুশীলনের সময় মূল মাঠ পাইনি। অনুশীলন মাঠের উইকেটও ভেজা ছিল। ইনডোরেই বেশির ভাগ সময় অনুশীলন করতে হয়েছে।’
১২ অক্টোবর এনসিএল টি–টোয়েন্টি শেষ হওয়ার ১৩ দিনের মাথায় শুরু হচ্ছে চার দিনের আসর। এর মধ্যে ৩–৪ দিনের অনুশীলনকেই চার দিনের ম্যাচ খেলতে নেমে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করছে অন্য দলগুলো।
জাতীয় ক্রিকেট লিগে ময়মনসিংহের ঢাকায় অনুশীলন করার কথা থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ঢাকা ও সিলেট মিলিয়ে তিন দিন অনুশীলন করলেও সেটি ‘ভালো হয়েছে’ বললেন কোচ নাজমুল হোসেন।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে চার দিন অনুশীলন করেছে খুলনা, যার মধ্যে ছিল ম্যাচ পরিস্থিতি তৈরি করে অনুশীলনও। কোচ তুষার ইমরান এতেই সন্তুষ্ট। রংপুরের কোচ নাজিমউদ্দিনও রংপুর ক্রিকেট গার্ডেনে চার দিন অনুশীলন করে খুশি। তবে এর আগে দলের ক্রিকেটাররা অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুশীলন করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের সূচি
প্রস্তুতির দিক দিয়ে ব্যতিক্রম সিলেট। দলের ম্যানেজার আলী ওয়াশিকুজ্জামান জানিয়েছেন, নিজেদের মাঠ ও সুযোগ–সুবিধা কাজে লাগিয়ে এনসিএল টি–টোয়েন্টির পর ১০ দিন অনুশীলন করেছেন তাঁরা।
বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির নতুন প্রধান আহসান ইকবাল চোধুরী অনুশীলন সমস্যাটাকে নিজ নিজ দলের সমস্যা বলেই মনে করেন। প্রথম আলোকে তিনি বলেছেন, ‘প্রস্তুতির ঘাটতি যদি থাকে, সেটা যাঁর যাঁর বিভাগের সমস্যা।’
ওদিকে বরিশাল দল থেকে বাদ পড়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামকে চিঠি দিয়েছেন সোহাগ গাজী। তবে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, ৭ ম্যাচ খেলার মতো ফিটনেসই নেই তাঁর।