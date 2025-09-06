ভারতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কেউ থাকবেন না
২০২৫ সালের আইসিসি নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না পাকিস্তান। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে সূত্র মারফত গতকাল পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার জানিয়েছে, নারী বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল।
নারী বিশ্বকাপের মূল আয়োজক দেশ ভারত, সহ–আয়োজক শ্রীলঙ্কা। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিশ্বকাপ। ড. ভূপেন হাজারিকা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপের আসর। তার আগে থাকবে রঙিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া দলগুলোর অধিনায়কেরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। হবে একসঙ্গে প্রেস কনফারেন্স, ট্রফির সঙ্গে ফটোসেশন—যেমনটা আইসিসি টুর্নামেন্টে সাধারণত হয়ে থাকে। সূত্রের বরাত দিয়ে জিও সুপার জানিয়েছে, পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফাতিমা সানা কিংবা দলের কোনো প্রতিনিধি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারতে যাবেন না।
জিও সুপার আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের কারও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না থাকার পেছনের কারণ ‘ফিউশন ফর্মুলা’ (সমঝোতা চুক্তি)। এই ফর্মুলা অনুযায়ী, আগামী তিন বছর ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের দেশে কোনো আইসিসি টুর্নামেন্টে অংশ নেবে না। এ বছর ফেব্রুয়ারি–মার্চে অনুষ্ঠিত ছেলেদের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে সমঝোতা চুক্তি মেনে চলছে দুই দল।
এই ফর্মুলার কারণেই পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। আগামী ২ অক্টোবর কলম্বোয় বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান। এমনকি যদি পাকিস্তান সেমিফাইনালে (২৯ অক্টোবর) বা ফাইনালে (২ নভেম্বর) ওঠে, সেই ম্যাচগুলোও হবে কলম্বোয়।
রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্কের কারণে ২০০৮ সালে ছেলেদের এশিয়া কাপের পর ভারতের ক্রিকেট দল আর পাকিস্তান সফরে যায়নি। পাকিস্তানের ছেলেদের ক্রিকেট দল দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে সর্বশেষ ভারত সফরে গিয়েছিল ২০১২ সালে।
গত এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এ ঘটনার পর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছিল দুই প্রতিবেশী দেশ। যার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেদের এশিয়া কাপে ভারত প্রাথমিকভাবে আয়োজক দেশ হিসেবে থাকলেও পরে টুর্নামেন্টটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, সেই সমঝোতা চুক্তির অধীনে পাকিস্তান দল যেহেতু ভারতে যাবে না, তাই এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। আগামী মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ।