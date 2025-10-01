৭৮ বলে সেঞ্চুরিতে নতুন রেকর্ড সূর্যবংশীর
বৈভব সূর্যবংশী মাঠে নামলেই যেন রেকর্ড বইয়ে তাঁর নাম ওঠে!
ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে আজ যুব টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ৭৮ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের এই ওপেনার। যুব টেস্ট ইতিহাসে এটা চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি।
তবে এই সেঞ্চুরি দিয়ে একটি জায়গায় নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি ব্রেন্ডন ম্যাককালামের পাশে বসেছেন ১৪ বছর বয়সী সূর্যবংশী। ম্যাককালামের পর দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে যুব টেস্টে ১০০–এর কম বলে একাধিক সেঞ্চুরি পেলেন এই বিস্ময়বালক। বয়সের হিসাবে আবার এই পথে ছাপিয়ে গেছেন ম্যাককালামকেও। ১৫তম জন্মদিনের আগেই যুব টেস্টে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০০–এর কম বলে দুটি সেঞ্চুরি তুলে নিলেন সূর্যবংশী।
আগে ব্যাট করা অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দল গতকাল প্রথম দিনে ৯১.২ ওভারে ২৪৩ রানে অলআউট হয়। আজ ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রথম ইনিংসে ৮৬ বলে ১১৩ রান করেন সূর্যবংশী। ৮ ছক্কা এবং ৯ চারে ইনিংসটি সাজান। যুব টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কার নতুন রেকর্ডও ছুঁয়েছেন এই ইনিংস দিয়ে। ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে ৮টি ছক্কা মেরেছিলেন নিউজিল্যান্ডের ক্রেগ ম্যাকমিলান।
এই ৮ ছক্কায় যুব টেস্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন সূর্যবংশী। পাঁচটি যুব টেস্টে এ পর্যন্ত ১৫টি ছক্কা তার। ইংল্যান্ডের জর্জ বার্টলেটেরে ১৩ ছক্কা রেকর্ড ভেঙেছেন সূর্যবংশী।
শুধু কী তা–ই, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যুব টেস্টে এটা দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও। লিয়াম ব্ল্যাকফোর্ডের ১২৪ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে নতুন এই রেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী।
যুব টেস্টে সূর্যবংশীর প্রথম সেঞ্চুরি ৫৮ বলে। গত বছর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে সেঞ্চুরিটি করেন। যুব টেস্টের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ৫৬ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন মঈন আলী।
সূর্যবংশী আজ আউট হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস থেকে ২৩ রানে পিছিয়ে ছিল ভারতের যুবারা। অর্থাৎ তাঁর ইনিংসে ভর করেই দ্বিতীয় দিনটা শাসন করেছে ভারত। সূর্যবংশীর পাশাপাশি বেদান্ত ত্রিবেদীর সেঞ্চুরিতে (১৪০) ভর করে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৮১.৩ ওভারে ৪২৮ রান তুলে অলআউট হয় ভারত। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ উইকেটে ৮ রান তুলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
গত বুধবার যুব ওয়ানডেতে দুই দলের দ্বিতীয় ম্যাচে উন্মুক্ত চাঁদকে পেছনে ফেলে এই সংস্করণে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ড গড়েন সূর্যবংশী। ১১ যুব ওয়ানডেতে তাঁর ছক্কাসংখ্যা এখন ৪৩টি! আইপিএলে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়া এই ব্যাটসম্যান গত জুলাইয়ে যুব ওয়ানডেতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়েন। ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে ৫২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।