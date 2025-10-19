সেমিফাইনালে খেলার আশা আছে বাংলাদেশেরও, অন্য কোন দলের কী সমীকরণ
নারী বিশ্বকাপের লিগ পর্বে এখনো ম্যাচ বাকি ৯টি। ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে দুই হেভিওয়েট দল—অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বাকি রইল মাত্র দুটি জায়গা। সেই দুটি টিকিট পেতে অন্য ছয়টি দলও এখন জোর লড়াইয়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, সেমিফাইনালে পৌঁছাতে এই ছয় দলের সামনে কী কঠিন সমীকরণ অপেক্ষা করছে—
ইংল্যান্ড
এখনো হারের মুখ দেখেনি ইংল্যান্ড। তবু সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়নি। তাদের হাতে আছে তিন ম্যাচ—ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এই তিন ম্যাচের একটিতে জিতলেই নিশ্চিত হবে শেষ চারে জায়গা। যদি সব কটি ম্যাচই হেরে যায় তারা, তাহলে প্রার্থনা করতে হবে যেন ভারত বা নিউজিল্যান্ড ৭ পয়েন্টের বেশি না পায়। তবে সবার চেয়ে ভালো নেট রানরেটই এখন ইংল্যান্ডের বড় ভরসা।
ভারত
ভারতের সামনে হিসাবটা সহজ। হাতে থাকা তিন ম্যাচের সব কটি যদি জেতে তারা, সরাসরি উঠে যাবে সেমিফাইনালে। তখন অন্য কোনো দলের দিকে তাকাতে হবে না। ভারতের সামনে প্রতিপক্ষ—বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ড—এ দুই দলের যেকোনো একটিকে হারাতে পারলেই ভারতের পয়েন্ট হবে ৮, যাতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে সেমিফাইনালের টিকিট। তিন ম্যাচের দুটিতে না জিতলে অবশ্য অন্য দলের ফলাফলের দিকে তাকাতে হবে। শুধু নিউজিল্যান্ডকে হারালে রানরেট বাড়াতে হবে। শুধু বাংলাদেশকে হারালে আবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডকে জিততে হবে।
নিউজিল্যান্ড
দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় নিউজিল্যান্ড এখন কিছুটা বেকায়দায় । শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে তাদের। সঙ্গে অন্য দলগুলোর ম্যাচের ফলও চাই অনুকূলে।
ভারতকে হারতে হবে ইংল্যান্ড বা বাংলাদেশের কাছে। কিংবা ইংল্যান্ডকে হেরে যেতে হবে অন্তত দুই ম্যাচে। ভারতের কাছে হেরে গেলে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের টুর্নামেন্ট শেষ। তবে নেট রানরেট কিছুটা তাদের পক্ষে। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে কিছুটা ভালো তাদের অবস্থান।
বাংলাদেশ
আশা খুবই ক্ষীণ, তবে আছে। পরের দুই ম্যাচ শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে, দুটোই জিততে হবে। এরপর আশা করতে হবে, ইংল্যান্ড যেন ভারত ও নিউজিল্যান্ড—দুই দলকেই হারায়। যদি নিউজিল্যান্ড ভারতকে হারায় এবং তিন দলই (ভারত, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড) ৬ পয়েন্টে থাকে, তখন বড় জয়ের দরকার হবে বাংলাদেশের। কারণ, রানরেটে তারা অনেক পিছিয়ে। তাই শুধু জয় নয়, জিততে হবে বড় ব্যবধানে।
শ্রীলঙ্কা
শ্রীলঙ্কার কাজ কঠিন। তাদের বাকি থাকা দুই ম্যাচ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিপক্ষে—দুটিই জিততে হবে; সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে, ভারত যেন বাকি তিন ম্যাচেই হেরে যায়। ইংল্যান্ডকেও জিততে হবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।
পাকিস্তান
পাকিস্তানকেও বাকি দুই ম্যাচেই জিততে হবে—প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। জয়ের ব্যবধান হতে হবে বড়, যাতে নেট রানরেট নিউজিল্যান্ডের ওপরে যায়। তারপর ভারত, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ সব দলের ফলের ওপর নির্ভর করবে পাকিস্তানের টিকে থাকা।