আম্পায়ার আউট দিলেও সূর্য যে কারণে আউট নেননি

আম্পায়ার আউট দিলেও সূর্য যে কারণে আউট নেননি
এশিয়া কাপে গতকাল ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচটাকে বোধ হয় একতরফা বললেও কম বলা হবে। আরব আমিরাতে আগে ব্যাটিং করে তুলেছিল ৫৭ রান, যা ২৭ বলেই তাড়া করে ভারত।
এমন এক ম্যাচে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। কাল আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে আউট হলেও প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যান জুনায়েদ সিদ্দিকির বিপক্ষে করা আপিল তুলে নেন সূর্য।
ঘটনাটি ঘটে আমিরাতের ইনিংসের ১৩তম ওভারে। পেস বোলিং অলরাউন্ডার শিবম দুবের বল ব্যাটে লাগাতে ব্যর্থ হন জুনায়েদ। বল উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসনের হাতে গেলে তিনি স্টাম্পে মারেন।
বল যখন স্টাম্পে লাগে সে সময় জুনায়েদ ক্রিজের বাইরে ছিলেন। সিদ্ধান্ত তৃতীয় আম্পায়ার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগের কাছে গেলে তিনিও বড় পর্দায় আউট ঘোষণা করেন। এরপরও সূর্যকুমার এগিয়ে গিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলে আপিল প্রত্যাহার করে নেন।
আসলে বোলিংয়ের করার সময় দুবের কোমরে থাকা তোয়ালে নিচে পড়ে যায়। বলটি মিস করার পরই সেদিকে ইশারা করে ক্রিজ ছাড়েন জুনায়েদ। বড় পর্দায় সেটি লক্ষ্য করতেই সূর্য আউটের আবেদন তুলে নেন। তবে এক বল পর সেই দুবের বলেই স্লগ করতে গিয়ে সূর্যকুমারের হাতে ক্যাচ দেন জুনায়েদ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে সালমান আগা যদি এভাবে উইকেটের বাইরে ঘোরাঘুরি করত, ম্যাচে ভারসাম্য থাকত, তাহলে এটা (সূর্য) করত না।আকাশ চোপড়া
সূর্যকুমারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকে প্রশংসা করছেন। তবে কেউ কেউ আবার এর সমালোচনাও করছেন। ইএসপিএনক্রিকইনফোর ‘টি-টোয়েন্টি টাইম আউট’ অনুষ্ঠানে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর মত দেন। তাঁর দাবি, সূর্যকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাচে ভারত অনেক এগিয়ে থাকাতেই। ম্যাচটি পাকিস্তানের বিপক্ষ হলে এমন কিছু করতেন না সূর্য।
আকাশ চোপড়া বলেন, ‘আমার মতে, এটা নির্দিষ্ট দিনের একটা ঘটনা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে সালমান আগা যদি এভাবে উইকেটের বাইরে ঘোরাঘুরি করত, ম্যাচে ভারসাম্য থাকত, তাহলে এটা (সূর্য) করত না। আমার মতে, যেহেতু সে ক্রিজের বাইরে ছিল, এটা আউট হওয়াই উচিত। কিন্তু মতামত ভিন্ন হতে পারে। সমস্যা হলো, যখনই আপনি নীতি ও উদারতার প্রসঙ্গ আনেন, তখনই একটি গোলযোগের সৃষ্টি হয়, “ওহ, আপনি আজ এটা করলেন, কাল কেন একই জিনিস করবেন না?”কেন সেই পথে যাব।’