‘নির্বাচক হলে বুমরাকে আইপিএলে খেলতে দিতাম না’
যশপ্রীত বুমরার ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে বিতর্ক যেন শেষই হচ্ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের সিরিজে ভারতের এই তারকা পেসার খেলেছেন মাত্র তিনটি। বিসিসিআই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যাতে সামনে থাকা ব্যস্ত সূচিতে ফিট থাকেন। কিন্তু সিরিজে বুমরা যে দুটি টেস্টে খেলেননি, সেই দুটিতেই জয় পায় ভারত। ২-২ সমতায় শেষ হয় সিরিজ। এটা দেখেই খেপেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও নির্বাচক দিলীপ ভেংসরকার। তাঁর মতে, বুমরা যদি আইপিএলে না খেলতেন বা কিছু ম্যাচ বাদ দিতেন, তাহলে ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁকে পুরোদমে পাওয়া যেত, সিরিজের ফলও তাহলে ভারতের জন্য আরও ভালো হতো।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তো খেলোয়াড়দের বিশ্রাম নিয়ে বিসিসিআই বেশ সচেতন, এমনকি নিয়ম করে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের বিশ্রামও দেয় তারা। কিন্তু আইপিএলের ক্ষেত্রে সে রকম খুব একটা দেখা যায় না। ভারতের তারকা ক্রিকেটাররা সবাই-ই খেলেন নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে।
ভেংসরকার দাবি করলেন, তিনি যদি নির্বাচক থাকতেন, তাহলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে রাজি করাতেন বুমরাকে কিছু ম্যাচে বা পুরো মৌসুমেই বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। তাতে ইংল্যান্ড সফরে বুমরাকে সব কটি ম্যাচে খেলানো যেত। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে ভেংসরকার বলেছেন, ‘ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের গুরুত্ব আর ওর নাজুক পিঠের কথা ভেবে বিসিসিআই, নির্বাচক আর টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল বুমরাকে এ বছরের আইপিএলে না খেলতে বলা। এই ঐতিহাসিক সিরিজের জন্য আমাদের দরকার ছিল একদম ফিট, সতেজ বুমরা।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি যদি প্রধান নির্বাচক হতাম, মুকেশ আম্বানিকে (মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মালিক) আর বুমরাকে বোঝাতাম—ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য আইপিএল বাদ দেওয়া বা কম ম্যাচ খেলা দরকার। আমি নিশ্চিত, ওরা রাজি হয়ে যেত।’
আইপিএলের চেয়ে বড় টেস্ট সিরিজে পারফরম্যান্সের গুরুত্ব অনেক বেশি, এটা মনে করিয়ে দিয়ে ভেংসরকার বলেন, ‘আইপিএলে নেওয়া উইকেট বা করা রান কে মনে রাখে? কিন্তু এই সিরিজে সিরাজের সিংহহৃদয় বোলিং, শুবমান গিল, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল আর ঋষভ পন্তের দারুণ ব্যাটিং, ওয়াশিংটন সুন্দরের অসাধারণ অলরাউন্ড খেলা—এসবই মানুষ মনে রাখবে।’
ভেংসরকারের মতে, ‘এটা ছিল যুগের সেরা সিরিজগুলোর একটি। যদি বুমরা প্রায় সব টেস্ট খেলতে পারত, আমরা হয়তো সিরিজ জিততাম।’
তবে ভেংসরকার এর জন্য বুমরাকে দায়ী করছেন না মোটেও, ‘মাঝেমধ্যে ম্যাচ মিস করায় ওকে দোষ দেওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে, ও পিঠের অস্ত্রোপচার করিয়েছে, পিঠটা এখনো ঝুঁকিপূর্ণ। ওকে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। দেশের জন্য ওর কমিটমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন নেই—ভারতের হয়ে খেললে সবটুকুই উজাড় করে দেয়। আমি আশা করি ও পুরোপুরি ফিট হয়ে দলে ফিরবে।’