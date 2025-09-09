পান্ডিয়ার ঘড়ির দাম এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানির আট গুণ

পান্ডিয়ার ঘড়ির দাম এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানির আট গুণ
আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে আজ। আটটি দল লড়বে একটি ট্রফির জন্য। টাকার হিসাবে যে ট্রফিটি জিতে চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি পাবে ৩ কোটি ৬৪ লাখ। কিন্তু এই অর্থও ভারতের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার এক ঘড়ির দামের কাছে তুচ্ছ!
কীভাবে? ভারতীয় অলরাউন্ডার পান্ডিয়া ভারতের এশিয়া কাপের দলে আছেন। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দুবাইয়ে ভারতের অনুশীলনে পান্ডিয়ার হাতে দেখা গেছে রিচার্ড মিলের একটি বিশেষ সংস্করণের ঘড়ি—আরএম ২৭-০৪।
সুইজারল্যান্ডের বিলাসবহুল ঘড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রিচার্ড মিলে এই ঘড়িটি টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করেছে—এই মডেলের ঘড়ি গোটা পৃথিবীতেই আছে মাত্র ৫০টি। দাম প্রায় ২০ কোটি রুপি, টাকার হিসাবে ২৬ কোটি ৪০ লাখ।
মানে এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পাবে, পান্ডিয়ার এই ঘড়ির দাম তাঁর চেয়ে প্রায় আট গুণ বেশি! ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমসসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এই খবর জানিয়েছে।
পান্ডিয়া অবশ্য ঘড়িপ্রেমী। ভারতের এই অলরাউন্ডারের হাতে এর আগে দেখা গেছে রিচার্ড মিলের আরেকটি মডেল আরএম ২৭-০২—যার দাম প্রায় ৯ কোটি টাকা। বিলাসবহুল পণ্য ব্যবহার করা এবং ফ্যাশন নিয়ে বরাবরই আলোচনায় থাকেন পান্ডিয়া।
এবারের এশিয়া কাপে নতুন চুলের স্টাইলেও দেখা যাবে পান্ডিয়াকে। সেটিও এরই মধ্যে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গত শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে নিজের নতুন লুকের ছবি দিয়েছেন। এবার এশিয়া কাপে তাঁকে দেখা যাবে সোনালি রঙের ‘ব্লন্ড’ চুলে। নতুন টুর্নামেন্ট সামনে রেখে পান্ডিয়ার চুলের নতুন স্টাইলও নতুন কিছু না। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, গত বছর আইপিএল এবং এ বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও চুলের নতুন স্টাইল নিয়ে মাঠে নেমেছেন তিনি।
টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দুবাইয়ে আইসিসির একাডেমি মাঠে ভারতের অনুশীলনের সময় পান্ডিয়ার চুলের নতুন স্টাইলের প্রশংসা করেন এক ক্রিকেটপ্রেমী। পান্ডিয়া পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ক্রিকেটপ্রেমী বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার চুল ভাইরাল হয়েছে।’ পান্ডিয়া মিষ্টি হাসিতে প্রতিক্রিয়া জানান।
এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ আগামীকাল আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর সূর্যকুমার যাদবের দল খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। আজ উদ্বোধনী ম্যাচে আফগানিস্তান খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে।