ভারতের ভিসা এখনো পাননি আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদ, ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায় ধাক্কা

ভারতের ভিসা এখনো পাননি আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদ, ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায় ধাক্কা
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘গার্ডিয়ান’ জানিয়েছে, এই বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। কারণ, ভারত সরকার এখন পর্যন্ত তাঁদের দুই স্পিনার আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদের ভিসা আবেদন মঞ্জুর করেনি।
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই দুই ক্রিকেটারের ভিসা পেতে দেরি হওয়ায় টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ইংল্যান্ডকে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ছয়টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। সে জন্য দলের সঙ্গে আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদের না যাওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। কবে তাঁরা সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন, সেটিও অজানা।
ভারতে ভিসা মঞ্জুর হতে দেরি হওয়া ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) জন্য অবাক করা কোনো ঘটনা নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় ভারত সরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইসিবি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।
ইংল্যান্ডের আরেক স্পিনার শোয়েব বশির দুই বছর আগে ভারতে টেস্ট সিরিজে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এ অফ স্পিনারকে ভিসার আবেদনপ্রক্রিয়া শেষ করতে লন্ডনে ফিরে যেতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের পেসার সাকিব মাহমুদেরও অতীতে ভিসা–সংক্রান্ত সমস্যা হয়েছে। এবার সেই একই ঝামেলায় পড়লেন দুই লেগ স্পিনার আদিল ও রেহান।
গার্ডিয়ান জানিয়েছে, এই দুই ক্রিকেটারের ভিসার আবেদন নিয়ে কোনো আপত্তি নেই বলে ইসিবিকে আশ্বাস দিয়েছে ভারত সরকার। তারা প্রক্রিয়াটি দ্রুত করতে যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তা নিয়েছে। ৩৭ বছর বয়সী রশিদ বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০ টি-টুয়েন্টি প্রতিযোগিতায় খেলছেন, আর ২১ বছর বয়সী রেহান খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার টি-টুয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিগ ব্যাশে। হোবার্ট হারিকেনসে এ মৌসুমে তাঁর সতীর্থ বাংলাদেশের স্পিনার রিশাদ হোসেন। আশা করা হচ্ছে, আদিল ও রেহান যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি শ্রীলঙ্কা বা ভারত যেতে পারবেন।
ইসিবি আশা করছে, টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে আদিল ও রেহানের ভিসা সময়মতোই অনুমোদন করা হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে নেপালের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইংল্যান্ড।
এর আগে গত পরশু পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের পেসার আলী খান নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের স্টোরিতে জানান, টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে তিনি ভারতের ভিসা পাননি। টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ ভারতের আরও কয়েকটি গণমাধ্যম এর আগে জানিয়েছে, শুধু আলী খান নন, যুক্তরাষ্ট্রের আরও তিন ক্রিকেটার শায়ান জাহাঙ্গীর, এহসান আদিল ও মোহাম্মদ মোহসিনও ভারতের ভিসা পাননি। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ সদস্যের দলে আছেন এই চারজন। চার ক্রিকেটারের জন্মই পাকিস্তানে।
তবে আলী খান ও শায়ান জাহাঙ্গীরের ভিসা না পাওয়ার বিষয়টি বেশি আলোচনায় এসেছে। কারণ, তাঁরা দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং মার্কিন পাসপোর্টধারী। অন্যদিকে এহসান আদিল ও মোহাম্মদ মোহসিনের কাছে রয়েছে শুধু পাকিস্তানি পাসপোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের ভিত্তিতে তাঁরা দলে জায়গা পেয়েছেন।