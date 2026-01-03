ক্রিকেট

মিরাজ বললেন, তাঁর ওভারেই ম্যাচটা হাত ফসকে গেছে

ক্রীড়া প্রতিবেদক
সিলেট থেকে
সিলেট টাইটানসের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজবিসিবি

শেষ ৫ ওভারে রংপুর রাইডার্সের জয়ের জন্য দরকার ৪৯ রান। কাজটা কঠিনই মনে হচ্ছিল তাদের জন্য। এর মধ্যে ১৬তম ওভারটা করতে আসেন সিলেট টাইটানসের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। প্রথম দুই বলে তিনি দেন ১ রান।

পরের ৪ বলেই বাউন্ডারি মারেন মাহমুদউল্লাহ, যার মধ্যে ৩টি চার আর ১টি ছক্কা। মিরাজ সেই ওভারে ১৯ রান দেওয়ার পর কাজটা সহজ হয়ে যায় রংপুরের জন্য। মাহমুদউল্লাহর ১৬ বলে ৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে ওপর ভর করে ৭ বল হাতে রেখেই জয় পেয়ে যায় রংপুর।

ম্যাচ হারের দায় পরে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন সিলেট অধিনায়ক মিরাজ। হারের পর তিনি বলেন, ‘১৫ ওভার পর্যন্ত আমরা ম্যাচে ছিলাম। শেষ ৫ ওভারে ৫০ রান (আসলে ৪৯ রান দরকার) ছিল। কিন্তু আমার একটা ওভারে মার খেয়ে গিয়েছি। ওখানে ম্যাচটা আমাদের হাত থেকে সরে গেছে।’

মিরাজ যখন ওই ওভার করতে আসেন, তখনো ৩ ওভার বাকি ছিল আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের। মোহাম্মদ আমিরের ২ ওভার, খালেদ আহমেদেরও বাকি ছিল ১টি ওভার। তাঁদের না এনে কেন মিরাজই বোলিংয়ে এলেন? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সিলেট টাইটানস অধিনায়ক।

মিরাজ বলেন, ‘ওমরজাইয়ের গ্রোয়েনে একটু টান লেগেছে। এর জন্য ও মাঠ থেকে উঠে গিয়েছে। বোলিং করতে পারেনি। আর যেহেতু ওদের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ছিল খুশদিল, আমরা চেষ্টা করছিলাম ওকে যদি আউট করতে পারি, সে জন্য আমার ওই ওভারটায় আসা।’

মিরাজ কৃতিত্ব দিয়েছেন রংপুরের জয়ে বড় ভূমিকা রাখা মাহমুদউল্লাহকেও, ‘রিয়াদ ভাই ভালো ব্যাটিং করেছেন এবং সত্যি কথা বলতে উনি খুব ভালো একটা সুযোগ নিয়েছেন এবং ওই ওভারে তিনি সফলও হয়েছেন। আমি যদি আরেকটু ভালো বল করতে পারতাম, তাহলে ভালো হতো। তারপরও রিয়াদ ভাইকে কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ, উনি ওই ওভারে যেভাবে সুযোগ নিয়েছেন এবং সেটা উনি সফলও হয়েছেন।’

