টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় বিসিবির অন্য আয়োজন

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় বিসিবির অন্য আয়োজন
বিপিএলের পর ক্রিকেটারদের সময় কাটছে এখন অবসরে। নিরাপত্তার কারণে ভারতে খেলবে না বলে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপটাই এবার খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের, ক্রিকেটারদের হচ্ছে আর্থিক ক্ষতিও। বিসিবির ভেন্যু পরিবর্তনের প্রস্তাবে আইসিসি সাড়া না দেওয়াতেই এ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের। টি–টুয়েন্টির সর্বোচ্চ আসরে বাংলাদেশের খেলা হবে না বলে হতাশ বিসিবি আর দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরাও।
ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপের সময়টাতে তাই বিসিবি এমন কিছু করতে চাচ্ছে, যাতে দেশের ক্রিকেটে কিছুটা হলেও প্রাণ থাকে। আর এ চিন্তা থেকেই টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়া জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে জাতীয় দলের আশপাশে থাকাদের নিয়ে চার দলের ওয়ানডে সংস্করণের একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে বিসিবি। টুর্নামেন্টে খেলা ক্রিকেটারদের ভালো পরিমাণে আর্থিক সুযোগ–সুবিধাও নাকি দেবে বোর্ড।
গতকাল রাতে ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের সঙ্গে এ নিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা বৈঠকে বসেছিলেন। জানা গেছে, বিশ্বকাপের সময়ে এমন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরামর্শ আছে সরকারের দিকে থেকেও। আজ সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম জানিয়েছেন, বিসিবির পক্ষ থেকে শিগগিরই সেই টুর্নামেন্টের ঘোষণা দেওয়া হবে।
বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ম্যানেজার শাহরিয়ার নাফীস জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে কয়েক দিনের মধ্যে এই আয়োজনের সবকিছু চূড়ান্ত হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির দেওয়া পরিকল্পনায় বিসিবি সভাপতির সম্মতি মিললেই শুরু হয়ে যাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতি।
ঘরোয়া ক্রিকেটের আগের সূচি অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের আসর বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ (বিসিএল) আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল বিসিবির। তবে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ আগে থেকেই চাইছে, মার্চে যেহেতু পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ, ওয়ানডে সংস্করণের টুর্নামেন্টটাই আগে হোক। চার দিনের আসর পাকিস্তানের বিপক্ষে মে মাসে দুই টেস্টের আগে করার পরিকল্পনা এখন।