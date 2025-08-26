বাটলারের চোখে সেরা ৫ উইকেটকিপার কারা
ইংল্যান্ডে চলছে দ্য হানড্রেডের পঞ্চম আসর। ১০০ বলের এই টুর্নামেন্টে জস বাটলার খেলছেন ম্যানচেস্টার অরিজিনালসে।
কদিন আগে ম্যানচেস্টারের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ড ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলন করছিলেন বাটলার। অনুশীলনের এক ফাঁকে ইংল্যান্ডের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে ডেকে নেয় তাঁর কাউন্টি দল ল্যাঙ্কাশায়ারের ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ল্যাঙ্কস টিভি।
চ্যানেলটি বাটলারকে তাঁর সমসাময়িক ৫ সেরা উইকেটকিপারকে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দেয়। ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি ও ঋষভ পন্ত, দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স ও কুইন্টন ডি কক এবং নিজেকে ক্রম অনুযায়ী রাখতে বলা হয়।
তবে বাটলার আগে জানতেন না, কার নাম কখন আসবে। শুধু যাঁর নাম বলা হবে, তাঁকে কত নম্বরে রাখেন, সেটি বলতে হয় (এটিকে বলা হয় ব্লাইন্ড র্যাঙ্কিং পদ্ধতি)।
বাটলার সেরা ৫ উইকেটকিপার বেছে নিতে গিয়ে যেভাবে ক্রমবিন্যাস করেছেন, তাতে ধোনির ভক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসন্তোষ জানিয়েছেন। কারণ, ধোনিকে তিনি রেখেছেন চার নম্বরে। সবার ওপরে তিনি পন্তকে রেখেছেন। দুইয়ে ডি কক, তিনে ডি ভিলিয়ার্স আর পাঁচে নিজেকে।
ধোনিকে ইচ্ছাকৃতভাবে চারে রাখলেও ডি ভিলিয়ার্সকে হয়তো আরও ওপরে রাখতে চেয়েছিলেন বাটলার। কিন্তু আগেই পন্ত, ডি কক ও ধোনির র্যাঙ্কিং করে ফেলায় ডি ভিলিয়ার্সকে তিনে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তির নাম শুনেই বাটলার বলেন, ‘এখানে আমি গোলমাল করে ফেলেছি।’ এরপর নিজেকে বিনয়ের সঙ্গে পাঁচ নম্বরে রাখেন।
তবে বাটলারের এই র্যাঙ্কিং করা দেখে অনেকেই অবাক হয়েছে। কারণ, অতীতে তিনি আগে বহুবার ধোনিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।
শুধু গ্লাভসের কাজই নয়, কৌশলী অধিনায়কত্ব ও ব্যাট হাতে বছরের পর বছরের ফিনিশারের ভূমিকা পালন করা ধোনিকে কিংবদন্তিদের কাতারে নিয়ে গেছে। তাঁর ‘বজ্রগতির’ স্টাম্পিং এবং চাপের মুখেও মাথা ঠান্ডা রাখার বৈশিষ্ট্য সব প্রজন্মকেই মুগ্ধ করেছে। ধোনিই একমাত্র অধিনায়ক, যিনি সব বৈশ্বিক শিরোপা জিতেছেন।