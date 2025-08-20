কোহলি-রোহিতের নাম উধাও র্যাঙ্কিং থেকে, আসলে কী ঘটেছিল
টানা ব্যাটিং ব্যর্থতার জেরে গত সপ্তাহে ব্যাটসম্যানদের ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ২ থেকে ৩–এ নেমে গিয়েছিলেন বাবর আজম। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ককে টপকে দুইয়ে উঠে এসেছিলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অথচ এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আইসিসি র্যাঙ্কিং থেকে ‘উধাও’ হয়ে গেলেন রোহিত। দুইয়ে ফিরলেন বাবর।
শুধু রোহিতই নন, ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের তালিকায় নাম নেই বিরাট কোহলিরও। গত সপ্তাহে চারে ছিলেন কোহলি, এখন সেখানে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কার নাম। আজ ভারতের দুই তারকা ব্যাটসম্যানকে বাদ দিয়ে হালনাগাদ র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে আইসিসি।
র্যাঙ্কিং থেকে নাম বাদ যাওয়া বিরল কোনো ঘটনা নয়। পারফরম্যান্সের কারণে নিয়মিতই উত্থান–পতন ঘটে থাকে। এমন নয় যে র্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান ধরে রাখতে হলে ভালো খেলতেই হবে। অনেক সময় অন্যরা খুব ভালো করলে বা খুব খারাপ করলেও এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে হয়।
কিন্তু কোহলি ও রোহিতের ক্ষেত্রে সামনে বা পেছনে যাওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। খেলোয়াড়দের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০০ জনের নাম প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ভারতের সাবেক ও বর্তমান অধিনায়কের নাম এই ১০০ জনের মধ্যে নেই।
সাধারণত দুটি কারণে একজন খেলোয়াড়ের নাম র্যাঙ্কিং থেকে বাদ পড়ে। প্রথমত, ওই খেলোয়াড় যদি অবসর নেন। যেমন রোহিত ও কোহলি এরই মধ্যে টেস্ট এবং টি–টোয়েন্টিকে বিদায় বলে দেওয়ায় এই দুই সংস্করণের র্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের নাম নেই।
দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত না খেলা। আইসিসির নিয়ম অনুসারে, টেস্টের জন্য সর্বশেষ ১২ থেকে ১৫ মাস এবং ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টির জন্য সর্বশেষ ৯ থেকে ১২ মাস র্যাঙ্কিংয়ের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে কেউ যদি না খেলে থাকেন, তাহলে তালিকা থেকে নাম সরিয়ে দেওয়া হয়।
তবে আজ ওয়ানডে র্যাঙ্কিং থেকে কোহলি ও রোহিতের নাম মুছে যাওয়ার পেছনে দুটি কারণের একটিও প্রযোজ্য নয়। দুজনের কেউই এখন পর্যন্ত ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। আর দুজনই মার্চে শেষ হওয়া আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলেছেন। তাহলে কী কারণে তাঁদের নাম র্যাঙ্কিংয়ে নেই?
এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এক মুখপাত্র জানান, তাঁদের ভুল হয়েছে, ‘আজকের র্যাঙ্কিং তালিকায় ভুল ছিল। সেটা সংশোধন করা হয়েছে।’
তালিকা প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পর আইসিসির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, ব্যাটসম্যানদের ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ফিরে এসেছে রোহিত ও কোহলির নাম। রোহিত দুইয়ে এবং কোহলি চারে আছেন।