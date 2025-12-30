ক্রিকেট

বিতর্কের পরও কলকাতা টেস্টের সেই পিচ পেল ‘সন্তোষজনক’ রেটিং

খেলা ডেস্ক
জয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকাএএফপি

গত মাসে কলকাতায় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট শেষ হয়েছিল তিন দিনে। সেই টেস্টে ১২৪ রানের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে ৯৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত।

এরপর সেই টেস্টের পিচ নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। তবে আজ সেই পিচকে আইসিসি ‘সন্তোষজনক’ রেটিং দিয়েছে। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন এই মূল্যায়ন করেছেন।

আইসিসির চার ধাপের পিচ রেটিংয়ে ‘সন্তোষজনক’ দ্বিতীয় স্তর। এর ওপরে আছে ‘খুব ভালো’। নিচে আছে ‘অসন্তোষজনক’। সবচেয়ে নিচের ধাপ হলো ‘খেলার অনুপযুক্ত’।
এ সপ্তাহে পিচ রেটিং নিয়ে আলোচনা বেড়েছে। কারণ, বক্সিং ডে অ্যাশেজ টেস্ট দুই দিনেই শেষ হয়। সেই ম্যাচের পর এমসিজি পিচ পায় ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং। সঙ্গে যোগ হয় একটি ডিমেরিট পয়েন্ট।

কলকাতা টেস্টের প্রথম ওভার থেকেই পিচে অসম বাউন্স দেখা যায়। ম্যাচ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বল আরও বেশি ঘুরতে থাকে। পিচটি পেসার ও স্পিনার—সবার জন্যই সহায়ক ছিল।

আরও পড়ুন

লাসিথ মালিঙ্গাকে নতুন দায়িত্ব দিল শ্রীলঙ্কা

এই টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন অফ স্পিনার সাইমন হারমার। গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বাঁহাতি পেসার মার্কো ইয়ানসেনও। ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা প্রথম দিনেই নেন পাঁচ উইকেট। চার ইনিংসে কোনো দল একবারও ২০০ রান করতে পারেনি।

সাইমন হারমার
এএফপি

এরপর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট হয় গুয়াহাটিতে, সেই টেস্টেও তুলনামূলক ভালো উইকেটেও জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজ শেষ হয় ২-০ ব্যবধানে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন