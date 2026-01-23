বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা, তবু ভারতে ম্যাচ: আইসিসির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উপদেষ্টা ফারুকীর

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা, তবু ভারতে ম্যাচ: আইসিসির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উপদেষ্টা ফারুকীর
নিরাপত্তাশঙ্কার পরও ভারতে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচ বহাল রাখায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। আজ শুক্রবার ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়টি আমলে নিলেও বাংলাদেশের বেলায় আইসিসি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে।’
ভারতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়, সমর্থকদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আসন্ন টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিল আইসিসিকে। তবে ‘নিরাপত্তা হুমকি’ নেই দাবি করে ক্রিকেটের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশকে ভারতেই খেলতে বলেছে। বিসিবি ও বাংলাদেশ সরকার ভারতে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা জানিয়েছে।
আজ বিকেলে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে বাংলাদেশি সন্দেহে মানুষকে পিটিয়ে হত্যার একাধিক ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক গতকালই, পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নেওয়া এক মুসলিম মঞ্জুর লস্করকে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে দ্য টেলিগ্রাফ অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে।’
মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরের সতর্কবাণীর কথাও তুলে ধরেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনাগুলোর সঙ্গে যদি দীর্ঘদিন ধরে চলমান বাংলাদেশবিরোধী ঘৃণা প্রচারণাকে যুক্ত করা হয়, যার ফল হিসেবে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে মানতেই হবে যে ভারতে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপত্তা হুমকি বাস্তব ও গুরুতর।’
আইসিসির অভ্যন্তরীণ ও স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়নের প্রসঙ্গ টেনে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী লিখেছেন, সেখানেও মোস্তাফিজ দলে থাকলে এবং বাংলাদেশের জার্সি পরলে ভারতে বাংলাদেশ দলের জন্য মাঝারি থেকে উচ্চ পর্যায়ের ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে।
এমন প্রেক্ষাপটের পরও আইসিসি বাংলাদেশের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ আমলে না নেওয়ায় ফারুকির মন্তব্য, ‘আইসিসি যদি সত্যিই নিজেকে সব সদস্যদেশের প্রতি ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে বাংলাদেশের উত্থাপিত নিরাপত্তা উদ্বেগকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত এবং ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় নেওয়া প্রয়োজন।’ তার ভাষায়, ‘নিরপেক্ষতা প্রমাণের দায় এখন আইসিসির।’
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পর ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা উদ্বেগ বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসি সুবিচার করেনি, ভারত সরকারও তাদের দিক থেকে বাংলাদেশকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেনি।
ভারতের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে গত ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে অব্যাহতি দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে ভারত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল এবং সমর্থক–সাংবাদিকদের নিরাপত্তা কীভাবে দেবে—এমন প্রশ্ন তুলে টুর্নামেন্টের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিল বিসিবি। তবে ২১ জানুয়ারি বোর্ডসভার পর আইসিসি তাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মোস্তাফিজের ঘটনাটিকে ‘বিচ্ছিন্ন’ ও ‘সম্পর্কহীন’ বলে উল্লেখ করে। তবে ক্রীড়া উপদেষ্টা মোস্তাফিজের ঘটনা ক্রিকেটেরই অংশ বলে গতকাল পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন।