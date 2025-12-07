ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ  

জাকির-আশিকুরের সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি পেলেন না আনিসুল

শেষ রাউন্ডের খেলা চলছে ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের। দ্বিতীয় দিন শেষে শিরোপার লড়াই জমেছে বেশ। আজ সেঞ্চুরি পেয়েছেন সিলেটের জাকির হাসান, ঢাকার আশিকুর রহমান। ৫ উইকেট পেয়েছেন রাজশাহীর সানজামুল ইসলাম ও খুলনার সফর আলী।

তিন সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে ঢাকা  

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে রানের পাহাড়ে চড়েছে ঢাকা বিভাগ। সেই পাহাড়ে পিষ্ট হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগের শিরোপা–স্বপ্ন। ২ উইকেটে ৩৫৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করা ঢাকা ৬ উইকেটে ৫৪১ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। আগেই শিরোপা স্বপ্ন বিসর্জন দেওয়া ঢাকা এরপর ৯৪ রানেই চট্টগ্রামের ৬ উইকেট তুলে নিয়েছে।

ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটাকে ডাবল সেঞ্চুরি বানানোর স্বপ্ন নিয়েই দিনটা শুরু করেছিলেন ঢাকার ওপেনার আনিসুল ইসলাম। ১৮৩ রান নিয়ে দিন শুরু করা আনিসুল আর মাত্র ৩ রান যোগ করেই জাতীয় দলের পেসার হাসান মাহমুদের বলে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দিয়েছেন।

তৃতীয় উইকেটে তাঁর সঙ্গে ২০৬ রানের জুটি গড়া মার্শাল আইয়ুব আগের দিনই পেয়ে গিয়েছিলেন সেঞ্চুরি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের ২৯তম সেঞ্চুরিটাকে ১৬৫ রান পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পর হাসান মুরাদের শিকার হয়েছেন মার্শাল।

ঢাকার ইনিংসে তৃতীয় সেঞ্চুরিয়ান আশিকুর রহমান
ঢাকার হয়ে আজ সেঞ্চুরি পেয়েছেন আশিকুর রহমানও। ঢাকার ওপেনার গতকাল ২৭ রানের মাথায় আহত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন। আজ আনিসুলের বিদায়ের পর ফিরে শেষ পর্যন্ত ঠিক ১০০ রানে অপরাজিত ছিলেন আশিকুর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর এটি তৃতীয় সেঞ্চুরি।

এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে ঢাকার পেসারদের তোপে ২৩ রানেই ৪ উইকেট হারায় চট্টগ্রাম। সেখান থেকে ইয়াসির আলী ও ইরফান শুক্কুর ৬১ রানের জুটি গড়েন। তবে ১০ বলের ব্যবধানে দুজনকে ফিরিয়ে দেয় ঢাকা। ঢাকার তিন পেসার সুমন খান ৩টি, রিপন মণ্ডল ২টি ও সালাউদ্দিন শাকিল ১টি উইকেট পেয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ: এ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স কতটা মনে রেখেছেন

বিপদে শিরোপাপ্রত্যাশী ময়মনসিংহ

ঢাকার মতো রাজশাহী বিভাগেরও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে আগেই। তবে ঢাকার মতোই তারাও আরেক শিরোপাপ্রত্যাশী দল ময়মনসিংহের স্বপ্ন ভাঙতে যাচ্ছে। সিলেটে প্রথম ইনিংসে ২১৯ রান করেও ৮২ রানের লিড পাওয়া রাজশাহী দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ২১০ রান তুলে এগিয়ে গেছে ২৯২ রানে।

২ উইকেটে ৭৩ রান নিয়ে দিন শুরু করা ময়মনসিংহ আজ ২৪.৩ ওভারে ৬৪ রান তুলেই অলআউট।

৫ উইকেট পেয়েছেন রাজশাহীর বাঁহাতি স্পিনার সানজামুল ইসলাম
রাজশাহীর বাঁহাতি স্পিনার সানজামুল ৫.১ ওভার বোলিং করেই ১৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এক স্পেলেই ৫ উইকেট নিয়ে ১২০/৫ থেকে ময়মনসিংহকে ১৩৭ রানে অলআউট করে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭তম বার ৫ উইকেট নিয়েছেন সানজামুল।

সফরের ৫ উইকেট, এগিয়ে খুলনা

৫ উইকেট নিয়েছেন খুলনার পেসার সফর আলী
বগুড়ায় চলছে শিরোপাপ্রত্যাশী দুই দল খুলনা ও রংপুরের ম্যাচ। দ্বিতীয় দিন শেষে ১৭৫ রানে এগিয়ে খুলনা। তবে প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রানের লিড নেওয়া দলটি দ্বিতীয় ইনিংসে ৪১ রান তুলতেই হারিয়েছে ৫ উইকেট।

৯ উইকেটে ৩০২ রান নিয়ে দিন শুরু করা খুলনা অলআউট ৩০৮ রানে। খুলনার পেসার সফর আলীর তোপে রংপুর প্রথম ইনিংসে অলআউট ১৭৪ রানে। সাত ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে তৃতীয়বার ৫ উইকেট নিয়েছেন সফর।  

জাকিরের সেঞ্চুরিতে উদ্ধার সিলেট

রাজশাহীতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল সিলেট দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৫ উইকেটে ২১৪ রান নিয়ে। এর আগে ৯ উইকেট ২৬৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা বরিশাল ৩১২ রানে অলআউট হয়। দশম উইকেটে রুয়েল মিয়াকে নিয়ে ৪৩ রানের জুটি গড়ে শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট সোহাগ গাজী (৬৮)। জুটির ৪৩ রানই সোহাগের।

জাকির হাসানের সেঞ্চুরি উদ্‌যাপন
সিলেট ৪৭ রানেই হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। সেখান থেকে আশরাফুল হাসানকে (৪১) নিয়ে ১১৩ রানের জুটি গড়েন জাকির হাসান। ব্যাটিং ওপেন করা সিলেট অধিনায়ক দিন শেষে অপরাজিত ১৩০ রানে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি ১৬তম সেঞ্চুরি। এই ইনিংস খেলার পথেই ৬ হাজার রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন জাকির।

