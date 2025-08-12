টি–টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ ইনিংস এখন ‘বেবি এবি’ ব্রেভিসের

টি–টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ ইনিংস এখন ‘বেবি এবি’ ব্রেভিসের
ব্যাটিংয়ের ধরন এবি ডি ভিলিয়ার্সের মতো। তাই ক্যারিয়ারের শুরুতেই ‘বেবি এবি’ ডাক নাম জুটে গেছে ডেভাল্ড ব্রেভিসের। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এ সংস্করণে কোনো সেঞ্চুরি নেই ডি ভিলিয়ার্সের। তবে বেবি এবি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন নবম ম্যাচেই। ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অপরাজিত ১২৫ রানের ইনিংস খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এ সংস্করণে সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ডও গড়েছেন ব্রেভিস।
দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৪ রানে ২ উইকেট হারানোর পর পঞ্চম ওভারের শেষ বলে ব্যাটিংয়ে নামেন ব্রেভিস। এরপর শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে ৫৬ বলে ১২ চার ও ৮ ছক্কায় করেছেন ১২৫ রান। ভেঙেছেন ২০১৫ সালে ফাফ ডু প্লেসির গড়া ১১৯ রানের রেকর্ড। ডু প্লেসি জোহানেসবার্গে রেকর্ডটি গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
ব্রেভিসের ইনিংসটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড ছিল রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। ভারতীয় ব্যাটসম্যান ২০২৩ সালে গুয়াহাটিতে ৫৭ বলে খেলেছিলেন অপরাজিত ১২৩ রানের ইনিংস।
টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ
৪১ বলে সেঞ্চুরি করেছেন ব্রেভিস, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ডেভিড মিলারের, ২০১৭ সালে পচেফস্ট্রুমে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
ব্রেভিসের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৭ উইকেটে ২১৮ রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। যা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দলটির সর্বোচ্চ।