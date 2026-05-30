ত্রিদেশীয় সিরিজ হারে শুরু নিগারদের

ত্রিদেশীয় সিরিজ হারে শুরু নিগারদের
হার দিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু করল বাংলাদেশের মেয়েরা। এডিনবার্গে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক স্কটল্যান্ডের কাছে ৮ উইকেট হেরেছেন নিগার সুলতানারা।
টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৩ রান তুলেছিল। এই রান স্কটল্যান্ড তাড়া করেছে ৮ উইকেট আর ২৬ বল হাতে রেখে।
স্কটল্যান্ড যেভাবে রান তাড়া করেছে, তাতে একবারও মনে হয়নি বাংলাদেশের মেয়েরা ম্যাচটি জিততে পারে। ওপেনিং জুটিতে স্কটল্যান্ডের দুই ব্যাটার ডার্সি কার্টার–ক্যাথরিন ফ্রেসার মিলে তোলেন ৩৩ রান। ২৩ রান করা কার্টারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রিতু মনি। পরে স্কটিশদের দ্বিতীয় উইকেট জুটি তোলে আরও বেশি রান।
৮০ রানে ফ্রেসারকে ফেরান স্বর্ণা আকতার। ম্যাচের বাকি গল্প অধিনায়ক ক্যাথরিন ব্রাইস ও সারাহ ব্রাইসের। দুজনে মিলে গড়েন ৫৪ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। ৫৪ রানে অপরাজিত ছিলেন অধিনায়ক ক্যাথরিন। সারাহ অপরাজিত ছিলেন ২৩ রানে।
এর আগে ফিফটি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বাংলাদেশ অধিনায়কেরও। ৩৯ বলে ৪৬ রানে অপরাজিত ছিলেন নিগার। যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন সোবহানা মোস্তারি ও স্বর্ণা। এর আগে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল নড়বড়ে।
২৬ রানের মধ্যে ফেরেন দুই ওপেনার জুরাইয়া ফেরদৌস, দিলারা আক্তার। প্রথম দশ ওভার শেষে স্কোরবোর্ডে ছিল মাত্র ৫৪ রান। পরের অংশে নিগার, সোবহানারা লড়াই করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।
বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৩১ মে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে।