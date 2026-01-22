ক্রিকেট

মুজিবের হ্যাটট্রিক, আফগানিস্তানেরও

খেলা ডেস্ক
হ্যাটট্রিক করেন মুজিব উর রহমানআফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড

শারজায় গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টুয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল আফগানিস্তান। তারপর থেকেই এই সংস্করণে জয়রথ ছুটছে তাদের। দুবাইয়ে গতকাল রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টিও জিতে তিন ম্যাচের সিরিজ জয় নিশ্চিত করে রশিদ খানের দল। এই সংস্করণে টানা ৬ ম্যাচ জিতে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও ভালোভাবে সেরে নিচ্ছে তারা।

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩৯ রানে হারানোর পথে হ্যাটট্রিক করেন আফগান স্পিনার মুজিব উর রহমান। দুই ওভার মিলিয়ে পাঁচ বলের মধ্যে ৪ উইকেট নেন এই রহস্য স্পিনার। রশিদ খান ও করিম জানাতের পর তৃতীয় আফগান ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে হ্যাটট্রিক করলেন মুজিব।

টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা আফগানিস্তান ৪ উইকেটে ১৮৯ রান তোলে। দুই ফিফটিতে এই সংগ্রহ পায় তারা। এই সংস্করণে টানা তৃতীয় ফিফটি তুলে নেন দারউইশ রাসুলি (৩৯ বলে ৬৮) এবং ৪২ বলে ৫৩ করেন সেদিকুল্লাহ আতাল। ১৩ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই।

তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লেতে ক্যারিবিয়ানরা দ্রুত রান তুলতে পারেনি (২৯/১)। এ সময় ২ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে বড় অবদান রাখেন মুজিব। ইনিংসের ৮ম ওভারে তাঁর শেষ দুই বলে আউট হন এভিন লুইস (১৩) ও জনসন চার্লস (০)। এরপর ১৬তম ওভারে বোলিংয়ে ফিরেই প্রথম বলে ব্রান্ডন কিংকে (৫০) আউট করে হ্যাটট্রিক নিশ্চিত করেন মুজিব। এক বল পর তুলে নেন কুয়েন্টিন স্যাম্পসনকেও।

মুজিব হ্যাটট্রিক করার আগে ৬ ছক্কা ও ১ চারে ১৭ বলে ৪৬ রান করে ছোটখাটো ঝড় বইয়ে দেন শিমরন হেটমায়ার। ১৪তম ওভারে তাঁকে ফেরান ফজলহক ফারুকি। ২৭ রানে শেষ ৫ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

টি-টুয়েন্টিতে এটি আফগানিস্তানের টানা তৃতীয় সিরিজ জয়। আজ দুবাইয়ে সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এ সংস্করণে এটা হবে আফগানিস্তানের শেষ ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়ার আগে দুবাই থেকে অন্তত একটি জয় তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

ম্যাচসেরা মুজিব জানিয়েছেন, হ্যাটট্রিক করার সুযোগ যে আছে সেটা তিনি খেয়াল করেননি, ‘হ্যাটট্রিক করে ভালো লাগছে। তবে হ্যাটট্রিকের সুযোগ যে আছে সেটা খেয়াল করিনি। ভালো জায়গায় বল করার চেষ্টায় ছিলাম। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিটা ভালো হচ্ছে আর ওয়েস্ট ইন্ডিজও ভালো দল।’

