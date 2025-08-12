ক্রিকেট

এবার আইএল টি-টোয়েন্টিতেও মোস্তাফিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন মোস্তাফিজছবি: রয়টার্স

গত বছর আইপিএলের শেষদিকে মিচেল স্টার্কের বদলি হিসেবে দিল্লি ক্যাপিটালস দলে নিয়েছিল মোস্তাফিজুর রহমানকে। এবার তাঁকে একই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানাধীন সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগ আইএল টি-টোয়েন্টির দল দুবাই ক্যাপিটালস বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে দলে নিয়েছে।

আজ তাঁকে দলে নেওয়ার খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানায় দুবাই ক্যাপিটালস। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানায়, ইংল্যান্ডের লুক উডের বদলি হিসেবে মোস্তাফিজকে দলে নেওয়া হয়েছে। আইএল টি-
টোয়েন্টির নিলামের যদিও এখনো অনেকটা সময় বাকি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর হবে এই টুর্নামেন্টের নিলাম। এর আগেই মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ার খবর দিল দুবাই।

আগামী ২ ডিসেম্বর শুরু হবে আইএল টি-টোয়েন্টির এবারের আসর, ফাইনাল হবে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি। একই সময়ে হওয়ার কথা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল)।

এর আগে তিনটি ভিন্ন দেশের লিগে খেললেও কখনো আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেননি মোস্তাফিজ। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ডাম্বুলা সিক্সার্স ও পাকিস্তান সুপর লিগে মোস্তাফিজ খেলেছেন লাহোর কালান্দার্সে।

টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারটা বেশ সমৃদ্ধ মোস্তাফিজের। ২৮৯ ম্যাচ খেলে ওভারপ্রতি ৭.৪৫ রান দিয়ে ৩৬২ উইকেট নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১১১ ম্যাচে ১৩৯ উইকেট।

