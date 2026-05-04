আইপিএলে ‘অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড’, নড়েচড়ে বসেছে বিসিসিআই

খেলা ডেস্ক
মুম্বাইয়ের ম্যাচে নিয়মিত গ্যালারিতে থাকেন হার্দিক পান্ডিয়ার প্রেমিকা মাহেইকাভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

ভারতীয় ক্রিকেটে দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের স্ত্রী ও প্রেমিকাদের সফর নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। যার জেরে বিরাট কোহলিদের বিদেশ সফরে পরিবারের সদস্যদের জন্য দিন সংখ্যা নির্দিষ্টও করে দেওয়া হয়েছে। তবে এবারের আইপিএলে সামনে এল নতুন একটি বিষয় ‘অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড’।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ক্রিকেটারকে তাঁদের প্রেমিকাদের নিয়ে দলীয় বাসে যাতায়াত ও টিম হোটেলে অবস্থান করতে দেখা গেছে। দলের বাইরের কারও সঙ্গে খেলোয়াড়দের যোগাযোগের বিষয়ে দুর্নীতি দমন ইউনিটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সংশ্লিষ্ট একজন জানান, অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড বলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ভারতের দৈনিক জাগরণের প্রতিবেদনে বলা হয়, হার্দিক পান্ডিয়া, অর্শদীপ সিং, যশস্বী জয়সোয়াল ও ঈশান কিশানদের মতো তারকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রেমিকাদের প্রায়ই দেখা যায়। কেউ কেউ খেলোয়াড়দের টিম বাসে হোটেলেও যান।

এসব বিষয়ে বিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি। পরবর্তী বোর্ড সভায় এটি তোলা হবে। খেলোয়াড়দের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের হোটেলে থাকার বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই, তবে প্রেমিকাদের ব্যাপারে আমাদের আরও একটু সিরিয়াস হতে হবে।’

হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ সিংদের নিয়মিতই খেলার মাঠে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা যায়
এক্স

ভারতের সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিবারের থাকা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে বিসিসিআই একটি নীতিমালা তৈরি করে। যাতে বলা হয়, বিদেশ সফর ৪৫ দিনের বেশি হলে পরিবারের সদস্যরা সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ সঙ্গে থাকতে পারবেন। তবে আইপিএলে এ ধরনের কোনো নিয়ম নেই। এ বিষয়ে আইপিএলে নতুন নিয়মের আভাস দেন তিনি, ‘আগে আইপিএলে খেলোয়াড়দের হোটেলে প্রেমিকাদের থাকার অনুমতি ছিল না, কিন্তু এখন এটি একটি ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

শুধু পরিচিত তারকারাই নন, অনেক কম পরিচিত খেলোয়াড়ও প্রেমিকাদের সঙ্গে নিয়ে দলের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। কেউ সরাসরি টিম হোটেলে থাকছেন, আবার কেউ ম্যাচের শহরে অবস্থান করে সুযোগমতো দেখা করছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, যাঁদের কেউ কেউ আগে বেটিং ওয়েবসাইটের প্রচারণায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এ বিষয়ে আইপিএলের অ্যান্টি-করাপশন ইউনিটের (এসিইউ) একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বললে নতুন এক বিতর্কিত ধারণা উঠে আসে। বিসিসিআইয়ের ওই কর্মকর্তা বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ‘আমি এসিইউর একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁদের স্ত্রী এবং “অফিশিয়ালি অ্যানাউন্সড গার্লফ্রেন্ডদের” একসঙ্গে থাকার অনুমতি দিতে বলা হয়েছে।’

বিসিসিআই কর্মকর্তা এতে বিস্ময় প্রকাশ করে এসিইউ কর্মকর্তার কাছে জানতে চান যে এই ‘অফিশিয়ালি অ্যানাউন্সড গার্লফ্রেন্ড’ নিয়মটি কোথা থেকে এল। এসিইউ কর্মকর্তা উত্তর দেন, ‘স্যার, আমাদের যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই কাজ করছি।’

আন্তর্জাতিক সফরে দল ব্যবস্থাপনা করে বিসিসিআই, কিন্তু আইপিএলে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের মতো করে চলে। যে কারণে নিয়ন্ত্রণ কম। কিছু ক্ষেত্রে এমন অভিযোগও উঠেছে যে টিম বাস খেলোয়াড়দের প্রেমিকাদের জন্য অপেক্ষা করে।

সময়মতো কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে এটি বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দিতে পারে, এমন শঙ্কায় প্রেমিকাদের বিষয়ে জাতীয় দল ও আইপিএল মিলিয়ে অভিন্ন নীতিমালা তৈরি হতে পারে ইঙ্গিত দেন বিসিসিআইয়ের ওই কর্মকর্তা।

