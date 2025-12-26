ক্রিকেট

২৫ লাখ টাকায় হীরাখচিত ট্রফি আসছে বিপিএলে

ক্রীড়া প্রতিবেদক
সিলেট থেকে

বিপিএলের মাঠের লড়াই শুরু হয়ে গেছে আজ থেকে। কিন্তু এর আগে ট্রফির সঙ্গে অধিনায়কদের কোনো ফটোসেশন হয়নি। তা হবেই বা কীভাবে—বিপিএলের ট্রফিই যে এখনো বাংলাদেশে আসেনি!

এ নিয়ে দুই দিন ধরে সমালোচনাও হচ্ছে। বিসিবির দাবি, বিপিএলের জন্য তারা হীরাখচিত ট্রফি নিয়ে আসছে দুবাই থেকে। তাতে বড় অঙ্কের একটা খরচও হচ্ছে—তারা বলছে সেটি ২৫ হাজার ডলার, বাংলাদেশি টাকায় যা ২৫ লাখের বেশি।

এ নিয়ে আজ সিলেটে গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য ও বিসিবির সহসভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘যে ট্রফিটা আগে ছিল, এটা গতানুগতিক। সেটা বদলে আরও একটা ট্রফি আনা হয়েছিল—কিন্তু ওটা আপ টু দ্য মার্ক না। সে জন্য ওটা পরিবর্তন করে আবার ট্রফি আনা হচ্ছে। খুব দ্রুতই সেটা আমাদের হাতে আসবে।’

দুবাইয়ের এক প্রতিষ্ঠানের বানানো ট্রফিটি বিপিএলের মাঝপথে যেকোনো সময় বাংলাদেশে আসতে পারে বলে জানিয়েছে বিসিবি। ট্রফি এলে সেটি উন্মোচনের একটি অনুষ্ঠানও হতে পারে। তখন অধিনায়কদের সঙ্গে হবে ফটোসেশনও।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ উদ্বোধন হলো বিপিএলের
প্রথম আলো

২৪ ডিসেম্বর ঢাকায় বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তা–শঙ্কায় তা হয়নি। আজ সিলেটে ম্যাচ শুরুর আগে ১৫ মিনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। পরে সন্ধ্যার ম্যাচের আগে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।

কিন্তু সেই অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে বিসিবি কর্মকর্তাদের ভিড় দর্শকদের গ্যালারি থেকে সেই অনুষ্ঠান দেখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আয়োজনটি তাই একরকম হয়ে গিয়েছিল বিসিবি কর্মকর্তাদের জন্যই। কী হচ্ছে, তা ঠিকঠাক বোঝার উপায়ই ছিল না গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকদের। এসবের ভিড়ে মাঠের লড়াইটা অবশ্য ভালোই জমজমাট হয়েছে—প্রথম ম্যাচে ১৯১ রানের লক্ষ্যে নেমে সিলেট টাইটানসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।

