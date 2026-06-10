ক্রিকেট

নাইটক্লাব বিতর্কে ইংল্যান্ড দলে জায়গা হারালেন অধিনায়ক স্টোকস

খেলা ডেস্ক
দল থেকে বাদ পড়েছেন বেন স্টোকসএএফপি

লন্ডনের একটি নাইটক্লাবে মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে ইংল্যান্ডের টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন অধিনায়ক বেন স্টোকস ও পেসার গাস অ্যাটকিনসন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওভালে ১৭ জুন শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টের দলে রাখা হয়নি তাঁদের। এই দুজনের জায়গায় দলে ফিরেছেন পেসার জফরা আর্চার ও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জর্ডান কক্স।

স্টোকসের অনুপস্থিতিতে ওভাল টেস্টে অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন জো রুট।

লর্ডসে প্রথম টেস্ট জয়ের পর শৃঙ্খলাভঙ্গে জড়ান স্টোকস–অ্যাটকিনসন। জানুয়ারিতে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) খেলোয়াড়দের জন্য রাত ১২টার মধ্যে হোটেলে ফেরার কড়া নিয়ম জারি করেছিল।

প্রথম টেস্ট জয়ের পর শৃঙ্খলাভঙ্গে জড়ান স্টোকস (ডানে)–অ্যাটকিনসন
এএফপি
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কিন্তু গত সোমবার ভোররাত পর্যন্ত স্টোকস ও অ্যাটকিনসন লন্ডনের একটি নাইটক্লাবে অবস্থান করছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেখানে একপর্যায়ে মারামারি বেধে যায়, যাতে জড়িয়ে পড়েন সারাসেন্স রাগবি ক্লাবের খেলোয়াড় তোতুয়া আউভা। তাঁর ঘুসিতে ক্রিকেট বোর্ডের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা আহতও হন।

এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোর্ড। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টোকস ও অ্যাটকিনসনকে দলের বাইরে রাখার কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম টেস্ট জিতলেও মাঠের বাইরের এমন আচরণে বড় ধাক্কাই খেল ইংলিশ শিবির।

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