রোহিত, রাহুল, গিল—অধিনায়ক বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে না ভারতের টস–ভাগ্য

রোহিত, রাহুল, গিল—অধিনায়ক বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে না ভারতের টস–ভাগ্য
টস–ভাগ্য খারাপ হতেই পারে কোনো দলের। টানা একের পর এক ম্যাচে টস হারতেই পারে কোনো দল। কিন্তু তাই বলে টানা ১৮ ম্যাচ! এটা স্রেফ অবিশ্বাস্য! ওয়ানডেতে টস জেতা ভারত ভুলেই গেছে, এটা বোধ হয় এখন বলাই যায়।
ভারতের সর্বশেষ টস হারটা আজ, সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে। এই সিরিজে তিনবারই টস হারলেন ভারত অধিনায়ক শুবমান গিল।
তবে ওয়ানডেতে টানা টস হারের বিশ্ব রেকর্ডটা ভারত তাঁর সময়ে করেনি, এটা হয়ে গেছে আরও আগেই, রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে টস হার দিয়ে শুরু হয়েছিল ওয়ানডেতে ভারতের এই টানা ১৮ টস হারের দুর্ভাগ্য-যাত্রা। তবে এই রেকর্ডে রোহিত একাই অংশীদার নন।
বিশ্বকাপের পরপরই ওই বছর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছিল ভারত। রোহিত শর্মা বিশ্রামে থাকায় সেই সিরিজে অধিনায়কত্ব করেছিলেন লোকেশ রাহুল। টানা তিনটি ম্যাচে টস হেরেছিলেন তিনিও।
এরপর বিশ্রাম থেকে ফিরে আবার টানা ১১টি ম্যাচে টস হারেন রোহিত। এই পথেই ভারত গড়ে ওয়ানডেতে টানা সবচেয়ে বেশি টস হারের নতুন রেকর্ড। আগের রেকর্ডটা ছিল নেদারল্যান্ডসের, যারা ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত টানা ১১ ম্যাচে টস হেরেছিল।
এ মাসের শুরুতে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ওয়ানডেতে ভারতের নতুন অধিনায়ক করা হয় শুবমান গিলকে। তবে নতুন অধিনায়ক এসেও ভারতের টস–ভাগ্য বদলাতে পারেননি। টানা তিন ম্যাচে টস হেরেছেন তিনিও।
এখন দেখার অপেক্ষা, ভারতের এই টস-ভাগ্য কবে বদলায়!