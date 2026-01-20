সরাসরি

বিপিএল: মেহেদীর জোড়া আঘাত, নাজমুলের পর ফেরালেন মুশফিককে

১২: ৪৬

মেহেদী হাসানকে হ্যাটট্রিক করতে দেননি আকবর আলী। নবম ওভারের তৃতীয় বলে রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুলকে বোল্ড করার পর চতুর্থ বলে ক্যাচ বানান মুশফিকুর রহিমকে। পরের বলটা ঠেকিয়ে দেন আকবর আলী।

৪৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছে রাজশাহী। উইকেটে আছেন আকবর ও তানজিদ হাসান। আকবর তানভীরের করা ১০ম ওভারে ক্যাচ তুলেও বেঁচে গেছেন আমের জামালের ব্যর্থতায়। ক্যাচটি নিতে গিয়ে উল্টো চোট পেয়েছেন পাকিস্তান এই খেলোয়াড়।

১২: ৩২

পাওয়ার প্লেতে ৩৭ রান রাজশাহীর, সাহিবজাদার বিদায়

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের উদ্বোধনী জুটির ব্যাটিং দেখে মনে হয়নি টি–টোয়েন্টি ম্যাচ চলছে। সাহিবজাদা ফারহান ও তানজিদ হাসানের উদ্বোধনী জুটি ৫.৩ ওভারে তুলতে পারে মাত্র ৩০ রান।

১৯ বলে ২১ রান করা সাহিবজাদাকে হাসান নেওয়াজের ক্যাচ বানিয়ে জুটি ভাঙেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম। রাজশাহী পাওয়ার প্লে শেষ করেছে ১ উইকেট ৩৭ রান তুলে। তানজিদের সঙ্গে ব্যাট করছেন নাজমুল হোসেন।

১১: ৩৭

রাজশাহী না চট্টগ্রাম—আজ ফাইনালে যাবে কোন দল

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ের আগে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স নতুন করে কোনো বিদেশি ক্রিকেটারকে আনেনি। লিগ পর্বে শীর্ষ দল হিসেবে কোয়ালিফাই করা রাজশাহীর অলরাউন্ডার জিমি নিশামের চলে যাওয়ার কথা ছিল প্লে–অফের আগেই। তবে জাতীয় দল থেকে ছুটি নিয়ে ফাইনাল পর্যন্তই দলের সঙ্গে থাকছেন তিনি।

তাদের প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম রয়্যালস লিগ পর্বের শেষ দুটি ম্যাচে হারায় প্লে–অফে কিছুটা অস্বস্তিতে নিয়েই নামবে।

