মুঠোফোনে হুমকি পাচ্ছেন কোয়াব সভাপতি মিঠুন

মুঠোফোনে হুমকি পাচ্ছেন কোয়াব সভাপতি মিঠুন
জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন মুঠোফোনে বিভিন্ন ধরনের হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন। দেশি-বিদেশি কয়েকটি অচেনা নম্বর থেকে এসব হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
মিঠুনের দাবি, নম্বরগুলো থেকে ফোন কল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে গালাগালসহ এসব হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকিতে বলা হচ্ছে, ক্রিকেটাররা 'দালালি' করে দেশে 'অস্থিতিশীল পরিবেশ' সৃষ্টি করেছেন। ‘আজকের পর থেকে কোনো ক্রিকেটার বাংলাদেশের মাটিতে সুস্থভাবে হাঁটতে পারবে না’ বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মিঠুন হুমকি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘আজ রাত ৯ টার পর থেকে এটার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো দেশের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিনি, তারপরও কেন এই হুমকি বুঝতে পারছি না। ক্রিকেটার হিসেবে আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছি, এটা কি অন্যায়?’
এ ব্যাপারে আইনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে মিঠুন বলেন, এখনো সেরকম কোনো পদক্ষেপ তিনি নেননি। তবে নেওয়ার কথা ভাবছেন।
মিঠুনের ওপর হুমকির অভিযোগের বিষয়টি সামনে এসেছে দেশের ক্রিকেটের উত্তপ্ত এক সময়ের মধ্যে। ক্রিকেটারদের নিয়ে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্যের প্রতিবাদে বুধবার রাতে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে খেলা বয়কটের আলটিমেটাম দিয়েছিল কোয়াব। আজ বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নাজমুল পদত্যাগ না করলে ক্রিকেটাররা বিপিএলের ম্যাচ বয়কট করেন।
বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের দাবির পক্ষে অনড় অবস্থান জানান মিঠুনরা। বিসিবি নাজমুলকে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর কোয়াব কিছুটা নমনীয় হয়। জানায়, নাজমুল প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে ও বিসিবি তাঁকে পরিচালক পদ থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া চলমান রাখলে আগামীকাল ক্রিকেটাররা খেলতে নামবেন। কোয়াবের হয়ে দাবি-দাওয়া উত্থাপন ও বিসিবির সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনটির সভাপতি মিঠুন, যিনি এবারের বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব করছেন।