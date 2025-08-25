ক্রিকেট

‘গৌতম গম্ভীর একটা ভণ্ড’

খেলা ডেস্ক
ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরবিসিসিআই

মনোজ তিওয়ারি ও গৌতম গম্ভীরের দা-কুমড়া সম্পর্ক সেই খেলোয়াড়ি জীবন থেকে। দিল্লিতে একটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে দুজনের তুমুল ঝামেলার কথা সবারই জানা। সেই ম্যাচের পর থেকে বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা তিওয়ারি বলে আসতেন, দিল্লির সাবেক ব্যাটসম্যান গম্ভীর তাঁকে সব সময়ই অপমান করেন।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষেও যে দুজনের সম্পর্কের সেই তিক্ততা শেষ হয়নি, সেটা বোঝা গেল আরেকবার। গম্ভীরকে লক্ষ্য করে সমালোচনার তির ছুড়লেন তিওয়ারি। ভারত দলের প্রধান কোচকে এবার ‘ভণ্ড’ বললেন বাংলার সাবেক অলরাউন্ডার।

তিওয়ারির অভিযোগ, গম্ভীর এক মুখে দুই ধরনের কথা বলেন। একটা সময় ছিল, গম্ভীর বলতেন যে ভারত দলের পাকিস্তানের বিপক্ষে কখনোই খেলা উচিত নয়। আর সেই গম্ভীরই কোচ হওয়ার পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত এশিয়া কাপে খেলবে, এটাকেই গম্ভীরের ভণ্ডামি বলছেন তিওয়ারি।

আসন্ন এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে গম্ভীরকে খোঁচা দিয়েছেন তিওয়ারি। ক্রিকট্র্যাকারকে তিনি বলেছেন, ‘আমার সব সময়ই মনে হয়েছে, সে এমন একজন, যে কিনা ভণ্ড। সে ভণ্ড, কারণ সে যখন ভারত দলের কোচ ছিল না, তখন বলত যে ভারতের পাকিস্তানের বিপক্ষে কখনোই খেলা উচিত নয়। এখন সে কী করছে? সে ভারতের কোচ এবং এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তার দল।’

ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে মনোজ তিওয়ারি (বাঁয়ে)
ইনস্টাগ্রাম

তিওয়ারি এরপর একটা প্রশ্নও তোলেন, ‘সে কেন পদত্যাগ করছে না এবং বলছে না যে আমি ভারত দলের অংশ থাকব না। কারণ, তোমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলছ।’ গম্ভীরের দুই ধরনের মনোভাব নিয়ে এরপর তিওয়ারি বলেছেন, ‘সে এমন একজন, যে বলত, যশস্বী জয়সোয়াল ভারত দলের ভবিষ্যৎ। টি–টোয়েন্টি দল থেকে তাকে দূরে রাখা উচিত হবে না...আর এখন সে টি–টোয়েন্টি দলে নেই।

এশিয়া কাপের প্রথম রাউন্ডে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ খেলবে। সুপার ফোরে উঠলেও দুই দলের দেখা হবে। এমনকি দেখা হতে পারে ফাইনালেও।

