ক্রিকেট

এ বছরই ওয়ানডে থেকেও অবসর নিতে পারেন কোহলি–রোহিত

খেলা ডেস্ক
বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাএএফপি

তাহলে কি ওয়ানডে থেকেও অবসর নিচ্ছেন বিরাট কোহলিও রোহিত শর্মা? দুজনই এর আগে টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন তাঁদের লক্ষ্য  ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

অনেকে মনে করছেন, ওই বিশ্বকাপই হবে তাঁদের ক্যারিয়ারের শেষ টুর্নামেন্ট। কিন্তু এই সময়েই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণ তাদের এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, এর আগেই ওয়ানডে ছাড়তে পারেন কোহলি–রোহিতরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগমী অক্টোবরের অস্ট্রেলিয়া সফরইে শেষবার ওয়ানডে খেলতে নামতে পারেন কোহলি-রোহিতরা। সিরিজ শেষে তাঁরা অবসরের ঘোষণা দিতে পারেন।

বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নেন কোহলি (বাঁয়ে) ও রোহিত
এএফপি

তবে যদি তাঁরা সত্যিই ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে চান, তাহলে এ বছর ডিসেম্বরের বিজয় হাজারে ট্রফি ( ভারতের একদিনের টুর্নামেন্ট) খেলতে হবে। এর আগেও ভারতের খেলোয়াড়দের ইংল্যান্ড সফরের আগে রঞ্জি ট্রফি খেলতে বলা হয়েছিল। এবারও একই যুক্তি—বিশ্বকাপের জন্য সেরা দল গড়তে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরম্যান্স যাচাই।

আরও পড়ুন

সিরাজের মাত, বুমরার ঘাত আর তাসকিনের দুকুল রক্ষা

এখন রোহিতের বয়স ৩৮, আর কোহলির ৩৬।  ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাদের বয়স কত হবে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। বিসিসিআই সূত্রে দৈনিক জাগরণ জানিয়েছে, তরুণদের সুযোগ দিতে এখন থেকেই দল সাজানোর পরিকল্পনা চলছে। ফলে কোহলি-রোহিতকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

কোহলি ও রোহিত এর আগে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ব্যর্থ হওয়ার পর রঞ্জি ট্রফি খেলেছিলেন। দুজনেই চলতি বছরের মে মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এর আগে গত বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর একসঙ্গে টি-টোয়েন্টি থেকেও অবসর নেন।

ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হবে ১৯ অক্টোবর, ম্যাচ হবে পার্থ, অ্যাডিলেড ও সিডনিতে। এরপর ডিসেম্বরের শুরুতে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ। ২০২৬ সালে ভারতের ওয়ানডে সূচিতে আছে নিউজিল্যান্ড (জানুয়ারি), আফগানিস্তান (জুন), ইংল্যান্ড (জুলাই), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সেপ্টেম্বর) ও আবার নিউজিল্যান্ড (অক্টোবর) সফর।

আরও পড়ুন

নাহিদ রানা একমাত্র ‘এলিট’, অন্য ক্রিকেটারদের কী অবস্থা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন