পাকিস্তানের টি–টোয়েন্টি দলে ফিরলেন বাবর

পাকিস্তানের টি–টোয়েন্টি দলে ফিরলেন বাবর
অবশেষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ১৫ জনের দলে ডাক পেয়েছেন বাবর।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাকিস্তানের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান বাবরের। প্রায় ৪০ গড়ে রান করেছেন ৪২২৩। ৩৬টি ফিফটির সঙ্গে আছে ৩টি সেঞ্চুরিও। কিন্তু স্ট্রাইক রেট নিয়ে দীর্ঘদিন সমালোচনার মুখে ছিলেন।
দলের জন্য নয়, বাবর নিজের জন্য খেলেন—এমন প্রশ্নের মুখে একপর্যায়ে দল থেকে বাদ পড়েন। গত বছর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর থেকে এই সংস্করণের দলে সুযোগ পাননি বাবর। তবে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর আবার বাবরের দলে ফেরা নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই গুঞ্জনই সত্যি হলো।
পাকিস্তানের টি–টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন পেসার নাসিম শাহও। গত মাসে এশিয়া কাপের দলে ছিলেন না নাসিম। এশিয়া কাপে অধিনায়কত্ব নিয়ে সমালোচনা হলেও আসন্ন দুটি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের নেতৃত্বে সালমান আলী আগাই থাকছেন।
দলে জায়গা পেয়েছেন অফ স্পিনার উসমান তারিক। সর্বশেষ সিপিএলে ২০ উইকেট নেন উসমান। মূল দল থেকে বাদ পড়া ফখর জামান ও হারিস রউফ আছেন রিজার্ভ সদস্য হিসেবে। এশিয়া কাপে খেলা মোহাম্মদ হারিস বাদ পড়েছেন টি–টোয়েন্টি দল থেকে।
পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৮ অক্টোবর, শেষ ১ নভেম্বর। ম্যাচ তিনটি হবে রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে। এ দুটি মাঠে ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ।
পাকিস্তানের টি–টোয়েন্টি দল: সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আবদুল সামাদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, হাসান নেওয়াজ, মোহাম্মদ নেওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, মোহাম্মদ সালমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান খান (উইকেটকিপার), উসমান তারিক। রিজার্ভ: ফখর জামান, হারিস রউফ, সুফিয়ান মুকিম
টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি এই সফরে ওয়ানডেও খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচের সেই সিরিজ ও এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আরও একটি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের ওয়ানডে দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। অধিনায়কত্ব হারানো মোহাম্মদ রিজওয়ান আছেন ওয়ানডে দলে। দলে ফিরেছেন ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ ও হাসিবউল্লাহ। সিরিজটি হবে ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত, ত্রিদেশীয় সিরিজের আগে।
পাকিস্তানের ওয়ানডে দল: শাহিন শাহ আফ্রিদি, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফয়সাল আকরাম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসিবউল্লাহ, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা।