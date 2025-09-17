তানজিদ বললেন, ‘সমীকরণের দিকে তাকিয়ে আছি’

তানজিদ বললেন, ‘সমীকরণের দিকে তাকিয়ে আছি’
অঙ্ক করা শুরু হয়েছে আবার। কী হলে সুপার ফোরে যাবে বাংলাদেশ, কে জিতলে কী হবে-মেলানো হচ্ছে সেই সমীকরণ। বড় টুর্নামেন্ট এলেই বাংলাদেশের জন্য গল্পটা যেন সব সময় একই। প্রশ্নটা কাল এসেছিল তানজিদ হাসানের সংবাদ সম্মেলনেও। দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।
এরপর সংবাদ সম্মেলনে আসা তানজিদের কাছে নানা প্রশ্নের ভিড়ে জানতে চাইলেন এক সাংবাদিক-বড় টুর্নামেন্ট এলেই কেন বাংলাদেশকে সমীকরণ মেলাতে হয়?
উত্তরে তানজিদ বলেছেন, ‘আমরা কখনো এভাবে দেখি না। প্রতিটা ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচটা হেরে গিয়েছি, কিছু বলার নাই ওই ম্যাচটা নিয়ে। কারণ, ম্যাচটা খুব বাজেভাবে হেরেছি। আমরা যখনই কোনো ম্যাচ খেলতে মাঠে যাই, ১০০ ভাগই দেওয়ার চেষ্টা করি।’
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ শুরু করেছিল হংকংয়ের বিপক্ষে অতৃপ্তির জয়ে। এরপর শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে পৌঁছে গিয়েছিল খাদের কিনারায়। এখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৮ রানের জয়ে টুর্নামেন্টের সুপার ফোরে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে আছে বাংলাদেশ।
কাল শ্রীলঙ্কা যদি আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় পায়, তাহলেই বাংলাদেশ চলে যাবে পরের পর্বে। শ্রীলঙ্কা হারলে সেটা হতে হবে বড় ব্যবধানে। এই যখন সমীকরণ, তখন কি বাংলাদেশের একটু আফসোস হচ্ছে হংকংয়ের বিপক্ষে জয়টা ৭ উইকেট আর ১৪ বলের চেয়ে বেশি ব্যবধানে না হওয়ার?
এমন প্রশ্নের উত্তরে তানজিদ তাকাতে চেয়েছেন ভবিষ্যতের দিকেই, ‘এটা নিয়ে আফসোস করতে চাই না। যেটা অতীত, সেটা হয়ে গেছে। এখন আমাদের সামনে যে সমীকরণটা থাকবে, সেটার দিকেই তাকিয়ে থাকব।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ ৬ ওভারেই ৫৯ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। তবে এরপর তারা থেমেছে ৫ উইকেটে ১৫৪ রান করে। আফগানিস্তানকে শেষ পর্যন্ত অলআউট করতে পারলেও শেষ ওভারে দুই ছক্কা খাওয়ায় জয়ের ব্যবধানটাও বড় হয়নি।
এই ম্যাচে কি বাংলাদেশের ভাবনায় রান রেট ছিল? এবার তানজিদের উত্তর, ‘অবশ্যই মাথায় ছিল। সুযোগ ছিল আমাদের। আমাদের দলের জন্য ভালো হতো হয়তো (ব্যবধান বড়) হলে। হয়নি, এখন কিছু করার নেই। কারণ, আমাদের ম্যাচ এটা জিততেই হতো। ম্যাচ জিতেছি, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।’
বাংলাদেশের মূল চোখটা এখন শ্রীলঙ্কার দিকেই। তারা আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিলেই কোনো হিসাব ছাড়া সুপার ফোরে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ। আবুধাবিতে কাল সেই কাজটা যে সহজ হবে না, সেই কথা আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছেন আফগানিস্তান কোচ জোনাথন ট্রটও।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে তিনি বলেছেন, ‘খুবই আশাবাদী। আমরা এখানে দুটি ম্যাচ খেলেছি। যদি আমরা ওই ম্যাচটা জিতি, তাহলে আমরা সুপার ফোরে যাব। ওই ম্যাচে পাওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে আমাদের।’