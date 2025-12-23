অ্যাশেজে আর নেই কামিন্স, ছিটকে গেলেন লায়নও

অ্যাশেজে আর নেই কামিন্স, ছিটকে গেলেন লায়নও
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ‘বক্সিং ডে টেস্ট’–এর জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। দলে নেই নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও অভিজ্ঞ স্পিনার নাথান লায়ন।
অ্যাডিলেড টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সময় পায়ে চোট পান লায়ন। অস্ত্রোপচার করাতে হবে তাঁকে। চোট থেকে সেরে উঠে অ্যাডিলেড টেস্টে ফিরেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ও পেসার কামিন্স।
মাত্রই চোট থেকে ফেরা এই পেসারকে নিয়ে আর ঝুঁকি নিতে চায় না অস্ট্রেলিয়া। চলতি অ্যাশেজে বাকি দুই টেস্টে কামিন্সের না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। লায়নের জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে অফ স্পিনার টড মারফিকে। চার বছর পর টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন পেসার ঝাই রিচার্ডসন।
কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। অসুস্থতার কারণে স্মিথ অ্যাডিলেডে খেলতে পারেননি। বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে স্মিথ আবার দলে ফিরেছেন। অ্যাডিলেডে একাদশে না থাকলেও পেসার মাইকেল নেসার, অলরাউন্ডার বো ওয়েবস্টার এবং পেসার ব্রেন্ডন ডগেট দলে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন। সে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ৮২ রানের জয়ে ৩–০–তে অ্যাশেজ জয় নিশ্চিত করে।
আজ অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘কামিন্স আর এই সিরিজে খেলবে না। তার ফেরা ঘিরে আমরা অনেক আগেই এই আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ, কিছু ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল। এখন আমরা সিরিজ জিতেছি, আর এটাই ছিল লক্ষ্য। তাকে আবার ঝুঁকিতে ফেলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে আমরা চাই না।’
ম্যাকডোনাল্ড আরও বলেন, ‘প্যাট নিজেও এতে খুশি। প্রস্তুতির সময় যদি সামান্য সমস্যাও হতো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিতাম। সবকিছু খুব ভালোভাবেই হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া যেভাবে শেষ হয়েছে তাতে ওর মেডিকেল টিমেরও কৃতিত্ব প্রাপ্য। ফেরার ম্যাচে ছয় উইকেট নেওয়া এবং অ্যাশেজ নিশ্চিত করা—এটা আমাদের সবার জন্যই দারুণ তৃপ্তির।’
সম্প্রতি চোট কাটিয়ে ওঠায় কামিন্সের বদলি হিসেবে ঝাই রিচার্ডসনকে বিবেচনা করা হতে পারে। তৃতীয় টেস্টের আগে তিনি অ্যাডিলেডে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। চোটজর্জরিত ক্যারিয়ারে রিচার্ডসন এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি টেস্ট খেলেছেন। সর্বশেষ টেস্ট তিনি খেলেছিলেন ২০২১ সালে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাডিলেডে।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মারফি এখন পর্যন্ত সাতটি টেস্ট খেলেছেন। তাঁর সর্বশেষ টেস্ট ছিল এ বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চলতি অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট।
অস্ট্রেলিয়া দল (চতুর্থ টেস্ট):
স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, টড মারফি, মাইকেল নেসার, ঝাই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড, বো ওয়েবস্টার