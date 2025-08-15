পাকিস্তানের সাবেকই দোয়া করছেন, এশিয়া কাপে ভারত যেন পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়

পাকিস্তানের সাবেকই দোয়া করছেন, এশিয়া কাপে ভারত যেন পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়
ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে গত মঙ্গলবার শেষ হওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২–১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। শেষ ম্যাচে ২০২ রানের হারে বেরিয়ে এসেছে পাকিস্তান দলের হতশ্রী অবস্থা।
এমন দল ভারতের মুখোমুখি হলে কী হতে পারে, তা ভেবেই যেন ভয় পাচ্ছেন বাসিত আলী। পাকিস্তানের সাবেক এই ব্যাটসম্যান ‘দ্য গেম প্ল্যান’ ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, এশিয়া কাপে ভারত যেন পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়, সেই দোয়া করছেন তিনি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথম ওয়ানডে জিতলেও শেষ দুই ম্যাচে পারেনি পাকিস্তান। শেষ ম্যাচে ২৯৪ রান তাড়া করতে নেমে ৯২ রানে অলআউট হয় মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। গত ৫০ বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এটাই পাকিস্তানের সর্বনিম্ন স্কোর। দলের শীর্ষ চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে তিনজনই শূন্য রানে আউট হন।
‘দ্য গেম প্ল্যান’ ইউটিউব চ্যানেলে বাসিত তাই একটু খোঁচার সুরেই বলেছেন, ‘আমি দোয়া করি, এশিয়া কাপে ভারত যেন আমাদের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়, ঠিক যেভাবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে করেছে। তারা এত মার দেবে যে তা ভাবাও যায় না।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এ টুর্নামেন্টে ‘এ’ গ্রুপে স্বাগতিক আরব আমিরাত ও ওমানের সঙ্গে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। সূচি অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত–পাকিস্তান।
তবে ভারত থেকে এরই মধ্যে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোর দাবি উঠছে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘যত দিন দুই দেশের মধ্যে বিবাদের সুরাহা না হবে, আমাদের ক্রিকেট খেলা উচিত নয়। এটা আমার মতামত। একটি জাতির তুলনায় ক্রিকেট খুব ছোট বিষয়।’
এবারের এশিয়া কাপ নিয়ে জটিলতা বাড়ে গত মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান সামরিক সংঘাতে জড়ালে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ একে অপরের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলবে না—এমন আলোচনাও ওঠে তখন। গত ২৪ জুলাই ঢাকায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা হওয়া নিয়েও মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায় দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড। শেষ পর্যন্ত অনলাইনে সভায় যোগ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সভা শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এশিয়া কাপের দিন-তারিখ ও সূচি প্রকাশ করেন এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।
সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস (ডব্লুসিএল) টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব ও সেমিফাইনালে ভারত চ্যাম্পিয়নস পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করেন ভারতের সাবেকেরা।
এশিয়া কাপের আগে চলতি মাসে আরব আমিরাতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এ প্রতিযোগিতায় অন্য দুটি দল আফগানিস্তান ও স্বাগতিক আরব আমিরাত। বাসিত আলী মনে করেন, পাকিস্তান আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারলেও লোকে অতটা মনে রাখবে না, যতটা মনে রাখবে ভারতের বিপক্ষে হার, ‘আমরা যদি আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারি, এই দেশে কেউ তা অতটা পাত্তা দেবে না। কিন্তু ভারতের বিপক্ষে হারলে সবাই পাগল হয়ে উঠবে।’