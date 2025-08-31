ক্রিকেট

শ্রীশান্তের স্ত্রীর ক্ষোভের জবাবে মোদি: ‘সত্য বলেছি, তাই দেখিয়েছি’

খেলা ডেস্ক
ললিত মোদির হাত ধরেই শুরু হয়েছিল আইপিএলের যাত্রা।এএফপি

২০০৮ আইপিএলের বহুল আলোচিত ‘চড়কাণ্ড’ প্রকাশ্যে এনে সমালোচনার মুখে পড়েছেন আইপিএলের সাবেক চেয়ারম্যান ললিত মোদি। শ্রীশান্তকে হরভজন সিংয়ের চড় মারার সেই ভিডিও সামনে আনায় খেপেছেন শ্রীশান্তর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী।

তিনি অভিযোগ করেছেন, পুরোনো ক্ষতকে ‘সস্তা প্রচার আর ভিউর জন্য’ আবার টেনে আনা হয়েছে। ভিডিও ফাঁস করা মোদি এবার শ্রীশান্তর স্ত্রীর কথার জবাব দিয়েছেন।

মোদি সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কের ‘বিয়ন্ড২৩’ পডকাস্টে চড়কাণ্ডের বিষয়ে কথা বলেছেন, ভিডিওটিও দেখিয়েছেন। ১৭ বছর আগে ঘটনাটি নিয়ে তোলপাড় হলেও ঠিক কী ঘটেছিল, সেই দৃশ্য কেউ দেখেনি।

এবার ললিত মোদি প্রকাশ্যে আনতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে মোদি ও ক্লার্কের ক্ষোভ প্রকাশ করে গতকাল ভুবনেশ্বরী ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘লজ্জা হোক আপনাদের (মোদি ও ক্লার্ক)। ২০০৮ সালের ঘটনা টেনে এনে আপনারা শুধু সস্তা প্রচার আর ভিউ চাইছেন। শ্রীশান্ত আর হরভজন অনেক আগেই এই ঘটনা পেছনে ফেলে এসেছে। দুজনেই এখন স্কুলপড়ুয়া সন্তানের বাবা। অথচ আপনারা আবারও পুরোনো ক্ষত উসকে দিলেন। জঘন্য, হৃদয়হীন ও অমানবিক।’

২০০৮ সালে শ্রীশান্তকে হরভজন সিংয়ের চড় মারার ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে।
ভিডিও থেকে নেওয়া

ভুবনেশ্বরী মন্তব্য সম্পর্কে জানতে ভারতীয় বার্তা সংস্থা আইএএনএস মোদির সঙ্গে যোগাযোগ করে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভিডিও ছাড়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমি জানি না কেন তিনি (শ্রীশান্তর স্ত্রী) রাগ করছেন। আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, আর আমি সত্যটাই বলেছি। আমি সব সময় সত্য বলার জন্য পরিচিত। শ্রীশান্ত তখন ভুক্তভোগী ছিল, আমি সেটাই বলেছি। আগে কেউ আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করেনি, তাই ক্লার্ক যখন প্রসঙ্গ তুললেন, আমি উত্তর দিয়েছি।’

আইপিএলের প্রথম আসরে ঘটনাটি ঘটে। মোহালিতে এক ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স মুখোমুখি হয় কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের (বর্তমান পাঞ্জাব কিংস)। ম্যাচ শেষে টিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, শ্রীশান্ত কাঁদছেন। পরে জানা যায়, হরভজন ম্যাচ শেষে শ্রীশান্তকে চড় মেরেছেন। এ ঘটনায় হরভাজনকে ১১ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং
এএফপি

প্রায় দেড় যুগ পর সামনে আসা ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ম্যাচের শেষে সাধারণত যেভাবে ক্রিকেটাররা সৌজন্য বিনিময় করেন, সেভাবেই সারি বেঁধে শুভেচ্ছা বিনিময় চলছিল। শ্রীশান্ত সামনে এলে হরভজন করমর্দন না করে টেবিল টেনিসের ব্যাকহ্যান্ড শটের মতো করে তাঁর ডান গালে সপাটে চড় কষিয়ে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীশান্ত তাঁর দিকে তেড়ে যান। এগিয়ে যান হরভজনও। তখন শ্রীশান্তকে ধরে ফেলেন ইরফান পাঠান ও মাহেলা জয়াবর্ধনে।

শ্রীশান্তকে চড় মারা নিয়ে এখনো অনুশোচনায় ভোগেন হরভজন। সম্প্রতি রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব পডকাস্টে হাজির হয়ে সেই কথা বলেছেন হরভজন। এর কিছুদিন পরই সামনে এল চড়কাণ্ডের ভিডিও।

