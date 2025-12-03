ক্রিকেট

আচরণবিধি ভাঙায় ভারতের পেসারকে শাস্তি আইসিসির

খেলা ডেস্ক
ভারতীয় ক্রিকেটার হর্ষিত রানাইনস্টাগ্রাম/হর্ষিত রানা

আইসিসির আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে ভারতের পেসার হর্ষিত রানাকে মৌখিকভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। তাঁর নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও। রাঁচিতে গত ৩০ নভেম্বর ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে ডানহাতি এ পেসারকে শাস্তি দেওয়া হলো।

ভারতের ১৭ রানে জয়ের ম্যাচটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ২২তম ওভারে ডেভাল্ড ব্রেভিসকে ক্যাচ আউট করেন হর্ষিত। এরপর তিনি ব্রেভিসকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখানোর ইঙ্গিত করেন। এমন ইঙ্গিত দেখিয়ে খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়দের সাপোর্ট স্টাফদের জন্য আইসিসির আচরণবিধির ২.৫ অনুচ্ছেদ ভেঙেছেন ভারতীয় পেসার।

আজ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডের দিন আইসিসি এ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির বিবৃতিতে জানানো হয়, হর্ষিতের অঙ্গভঙ্গি আচরণবিধির ‘২.৫ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে’। এই অনুচ্ছেদটি ‘আন্তর্জাতিক ম্যাচে কোনো ব্যাটসম্যান আউট হলে তাঁকে ছোট করা বা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করতে পারে এমন ভাষা, ক্রিয়া কিংবা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার’ সম্পর্কিত।

আরও পড়ুন

রোহিত–কোহলিকে ছাড়া বিশ্বকাপ জিতবে না ভারত, বলছেন সাবেক অধিনায়ক

নিয়ম অনুযায়ী ২৪ মাসের মধ্যে চার বা এর বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে একটি টেস্ট অথবা দুটি ওয়ানডে কিংবা সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি নিষিদ্ধ থাকবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে এটিই হর্ষিতের প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।

আরও পড়ুন

বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কাছে গালি হজমের অভিজ্ঞতা জানালেন ভারতের হর্ষিত রানা

‘লেভেল ওয়ান’ পর্যায়ের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ন্যূনতম শাস্তি আনুষ্ঠানিকভাবে তিরস্কার, আর সর্বোচ্চ শাস্তি খেলোয়াড়ের ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ অর্থ জরিমানা ও এক বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হওয়া। আইসিসির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ব্রেভিস আউট হওয়ার পর হর্ষিতের তাঁর আচরণ ব্যাটসম্যানের মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করতে পারত। তাঁর শৃঙ্খলা রেকর্ডে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করা হয়েছে।

প্রথম ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার জয়ারমন মদনাগোপাল ও স্যাম নগোস্কি, তৃতীয় আম্পায়ার রড টাকার এবং চতুর্থ আম্পায়ার রোহান পন্ডিত হর্ষিতের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ তোলেন। হর্ষিত দোষ স্বীকার করে ম্যাচ রেফারি রিচি রিডার্সনের দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন। রায়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতের দলে আছেন হর্ষিত।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন