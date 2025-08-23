নারী বিশ্বকাপের দল ঘোষণা বাংলাদেশের
২০২৫ নারী বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে আট দলের এই টুর্নামেন্ট। এপ্রিলে পাকিস্তানে বিশ্বকাপ বাছাই খেলার পর বাংলাদেশ নারী দল আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি।
ওই টুর্নামেন্টের দল থেকে তিনটি পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বকাপে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে থাকলেও মূল আসরে খেলা হচ্ছে না দিলারা আক্তার, জান্নাতুল ফেরদৌস ও ইসমা তানজিমের। তাঁদের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার রুবাইয়া হায়দার, অফ স্পিনার নিশিতা আক্তার ও টপ অর্ডার ব্যাটার সুমাইয়া আক্তার।
জাতীয় দলের হয়ে আগে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে খেললেও ওয়ানডেতে এখনো মাঠে নামেননি রুবাইয়া। তাঁকে নেওয়ার ব্যাখ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নারী দলের প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ বলেছেন, ‘রুবাইয়া তার কঠোর পরিশ্রম দিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। গত ছয় মাসে তার উন্নতি অসাধারণ ছিল। আমরা তাকে ওপেনিং ও উইকেটকিপিংয়ে বিকল্প হিসেবে ভাবছি।’ জাতীয় দলে নিয়মিত উইকেটকিপিং করে থাকেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা।
অফ স্পিনার নিশিতার অভিষেক হয়েছিল ২০২৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে। সে সিরিজে দুই ম্যাচের পর তিনি ফিরেছেন দুই বছর পর। ১৭ বছর বয়সী নিশিতাকে নেওয়ার ব্যাখ্যায় সাজ্জাদ বলেছেন, ‘নিশিতা এখনো তরুণী, কিন্তু সে ম্যাচিউরিটি নিয়ে বল করে। ধারাবাহিক, চাপের মুখে শান্ত থাকতে পারে, বাঁহাতিদের বিপক্ষে কার্যকর।’
সুমাইয়া গত বছরে মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর একমাত্র ওয়ানডেটি খেলেছিলেন। এই ক্রিকেটারকে নিয়ে সাজ্জাদ বলেছেন, ‘সুমাইয়া অনেক দিন ধরেই দরজায় কড়া নাড়ছিল। তার ক্রিজটা ব্যবহার করে ও প্রয়োজনে চালিয়ে খেলার সামর্থ্য আছে। তার স্কিল সেট ও ফিল্ডিংয়ের মানের কারণে সে আমাদের একটা অলরাউন্ড বিকল্প দিচ্ছে।’
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে কলম্বোয়।
নারী বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দল
নিগার সুলতানা (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার, ফারজানা হক, রুবাইয়া হায়দার, শারমিন আক্তার, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি, স্বর্ণা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, ফারিহা ইসলাম, সানজিদা আক্তার, নিশিতা আক্তার ও সুমাইয়া আক্তার।