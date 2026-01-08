ক্রিকেট

হঠাৎ সরফরাজের হলোটা কী, বেধড়ক পিটিয়েই যাচ্ছেন

নতুন রূপে ধরা দিচ্ছেন সরফরাজ খান। ভারতীয় ক্রিকেটে লাল বলের ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিত পাওয়া সরফরাজ সাদা বলে প্রতিনিয়ত ঝড় তুলে যাচ্ছেন। আজ ভারতের ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঞ্জাবের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হয়ে মাত্র ১৫ বলে ফিফটি করেছেন সরফরাজ। এটি লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ফিফটি।

আগে এই রেকর্ড ছিল মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলা অভিজিৎ কালে ও বরোদার অতীত শেঠের দখলে। দুজনেরই ছিল ১৬ বলে ফিফটি। সব মিলিয়ে সরফরাজের করা ফিফটি লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে চতুর্থ দ্রুততম। ২০০৫-০৬ মৌসুমে শ্রীলঙ্কার ঘরোয়া ক্রিকেটে কৌশল্য বীরারত্নের ১২ বলে করা ফিফটি লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম।

আজ ২০ বলে ৬২ রান করার পথে ভারতীয় জাতীয় দলের তারকা অভিষেক শর্মার ১ ওভারে ৩ ছক্কা ও ৩ চারে ৩০ রানও নিয়েছেন সরফরাজ। ৭ চার ও ৫ ছক্কায় গড়া ইনিংসটা যদিও দলটাকে জেতাতে পারেনি। পাঞ্জাবের বিপক্ষে ২১৬ রান তাড়া করতে নেমে ১ রানে হেরে গেছে মুম্বাই। তবে ম্যাচের ফল ছাপিয়ে সরফরাজের এমন রুদ্রমূর্তিই আলোচনায় উঠে এসেছে।

এই ফিফটির আগে গত ৩১ ডিসেম্বর ৭৫ বলে ১৫৭ রান করেছিলেন সরফরাজ। এর আগে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ২৬ ডিসেম্বর করেছিলেন ৫৫ রান। সব মিলিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৬ ইনিংসে ৭৫.৭৫ গড়ে ৩০৩ রান করেছেন সরফরাজ, যা মুম্বাইয়ের সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বড় বিষয়, এই ওয়ানডে টুর্নামেন্টেও তাঁর ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট ১৯০.৫৬।

বিজয় হাজারে ট্রফির আগে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিও কাঁপিয়েছেন সরফরাজ। ৭ ম্যাচে ৬৫.৮০ গড়ে করেছেন ৩২৯ রান। ব্যাটিং করেছেন ২০৩.৮০ স্ট্রাইক রেটে। এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টেও ১৫ বলে ফিফটি করেছিলেন সরফরাজ। রাজস্থানের বিপক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর তিনি সেই ম্যাচে খেলেছিলেন ২২ বলে ৭৩ রানের ইনিংস।

সরফরাজ ভারতের হয়ে সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে
সরফরাজের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের রেকর্ড নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। ৬০ টেস্টে ১৬টি সেঞ্চুরির সঙ্গে ১৬টি ফিফটি আছে তাঁর, ব্যাটিং করছেন ৬৩.১৫ গড়ে। এরপরও তিনি ভারতের হয়ে সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে। এখন দেখা যাক, ঘরোয়া সাদা বলের ক্রিকেটের এমন পারফরম্যান্স তাঁকে ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটে বিবেচনায় আনে কি না!

