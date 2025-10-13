নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
৩৪ বলের ফিফটিতে স্বর্ণার রেকর্ড, বাংলাদেশ ২৩২
সামর্থ্য নিয়ে সংশয় ছিল না তেমন। স্বর্ণা আক্তারের প্রতি দলও আস্থা রেখে যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। ২১ ওয়ানডে আর ৩৫ টি-টোয়েন্টি খেলার পর অবশেষে তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে নিজের প্রথম ফিফটি। সেটিও রেকর্ড গড়ে। মেয়েদের ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্রুততম ফিফটি এখন স্বর্ণারই। ৩৪ বলে ৫০ ছুঁয়ে ব্যাটটা উঁচিয়ে ধরে উইকেটেই সেজদা দিয়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন স্বর্ণা।
টপ অর্ডারদের গড়ে দেওয়া ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে শেষদিকে তাঁর মারমুখী ব্যাটিংয়ে নারী বিশ্বকাপে বিশাখাপট্টনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৩২ রান করেছে বাংলাদেশ।
এই রানের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনারই। শুরুর ১০ ওভার দেখেশুনে পার করে দিয়ে তারা তোলেন ২৮ রান। বাংলাদেশ তাঁদের প্রথম উইকেট হারায় ৫৩ রানে। ৭৬ বলে ৩০ রান করে আউট হয়েছেন ফারজানা হক।
তবে তাঁদের সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ইনিংসটা মাঝে টানেন শারমিন আক্তার ও অধিনায়ক নিগার সুলতানা। দুজনের ৯১ বলের জুটিতে আসে ৭৭ রান। ৪২ বলে ৩২ রান করে নিগার আউট হয়ে গেলে উইকেটে আসেন স্বর্ণা।
এর মধ্যেই শারমিন ফিফটি পেয়ে যান। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের নবম ফিফটি পাওয়া এই ব্যাটার যদিও রানআউট হয়ে যান মাইলফলকটা ছুঁয়েই। স্বর্ণা শুরু থেকেই ছিলেন মারমুখী। দ্বিতীয় বলে সুইপ করে বাউন্ডারি মেরে বার্তা দিয়ে রাখা স্বর্ণা ৩ ছক্কা আর সমান চারে ৩৫ বলে ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ৩ ছক্কাও বাংলাদেশের রেকর্ড। এর আগে মেয়েদের ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ২টি ছক্কা মেরেছিলেন নিগার সুলতানা।
এর মধ্যেই দেশের হয়ে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডটা নিজের করে নিয়েছেন স্বর্ণা। এত দিন এই রেকর্ডটি ছিল নিগার সুলতানার। গত এপ্রিলে লাহোরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৯ বলে ফিফটি করেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।