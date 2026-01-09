বিগ ব্যাশে তারকার মেলা, বাবরের দলে স্মিথ–স্টার্ক, রিশাদের দলে কারা
অ্যাশেজ শেষ। এই সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে হারানোর সুখস্মৃতি নিয়ে বিগ ব্যাশে খেলতে নামবেন স্টিভেন স্মিথরা। যদিও অ্যাশেজের স্কোয়াডে থাকা সবাই চলমান বিগ ব্যাশে খেলবেন না, স্মিথ, মিচেল স্টার্কসহ ৯ ক্রিকেটারকে বিগ ব্যাশে দেখা যাবে।
অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়াকে ৪ টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া স্মিথ ও অ্যাশেজ সেরা ক্রিকেটার স্টার্ক খেলবেন সিডনি সিক্সার্সে। এবার এই সিক্সার্সের হয়ে বিগ ব্যাশে খেলছেন পাকিস্তান তারকা বাবর আজম। দলটির হয়ে ওপেন করতে পারেন বাবর ও স্মিথ।
১১ মৌসুম পর এবার স্টার্ককে বিগ ব্যাশে দেখা যাবে। স্মিথ অবশ্য এর আগের তিন মৌসুমেও খেলেছেন। গত মৌসুমে পার্থ স্কর্চার্সের বিপক্ষে ১২১ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলা স্মিথ সিক্সার্সের নিয়মিত মৌসুমের শেষ তিনটি ম্যাচে খেলবেন।
রোববার হোবার্ট হারিকেনসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাঁর বিগ ব্যাশ অভিযান। স্টার্কের ১৬ জানুয়ারি সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ডার্বি ম্যাচে এবং ১৮ জানুয়ারি ব্রিসবেন হিটের বিপক্ষে খেলার কথা রয়েছে। স্টার্ক ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন এবং স্মিথও টি-টোয়েন্টি দলের অংশ নন।
বিগ ব্যাশে খেলবেন উসমান খাজা ও মারনাস লাবুশেনও। দুজনেই খেলবেন ব্রিসবেন হিটের হয়ে। রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনসে খেলবেন অস্ট্রেলিয়া ওপেনার জ্যাক ওয়েদারল্যাড ও অলরাউন্ডার বো ওয়েবস্টার।
অ্যাশেজে সর্বোচ্চ রান করা ট্রাভিস হেড এই টুর্নামেন্টে খেলছেন না। এর আগে হেড জানিয়েছিলেন, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে তিনি বিশ্রাম নেবেন।
মেলবোর্ন স্টার্সের হয়ে স্কট বোল্যান্ডও খেলতে পারছেন না। তিনি পাঁচটি টেস্টই খেলেছেন এবং সিরিজে সবচেয়ে বেশি ওভার করেছেন। ক্যামেরন গ্রিনও দুই সপ্তাহ বিশ্রাম থাকবে। তিনি চুক্তিবদ্ধ না হলেও পার্থ স্কর্চার্সের হয়ে খেলতে পারতেন।
যাঁরা যখন থেকে বিগ ব্যাশ খেলবেন
১০ জানুয়ারি থেকে
অ্যালেক্স ক্যারি (স্ট্রাইকার্স), ব্রেন্ডন ডগেট (রেনেগেডস), জশ ইংলিস (স্কর্চার্স), উসমান খাজা (হিট), মার্নাস লাবুশেন (হিট), টড মারফি (সিক্সার্স), স্টিভেন স্মিথ (সিক্সার্স), জেক ওয়েদারাল্ড (হারিকেন্স), বো ওয়েবস্টার (হারিকেন্স)
১৪ জানুয়ারি থেকে
মাইকেল নেসার (হিট)
১৬ জানুয়ারি থেকে
মিচেল স্টার্ক (সিক্সার্স)