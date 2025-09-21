ভাগ্য ও রিজিক হয়তো সব সময় এ রকম থাকে না—বললেন তাওহিদ হৃদয়

ভাগ্য ও রিজিক হয়তো সব সময় এ রকম থাকে না—বললেন তাওহিদ হৃদয়
‘হৃদয় কতটা ভালো সে সম্পর্কে অনেক শুনেছি। কিছু ঝলকও আগে দেখেছি। কিন্তু আজ (কাল) হৃদয় তার ক্লাস দেখিয়েছে। দুর্দান্ত ইনিংস।’ এটা ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলের টুইট।
গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হৃদয়ের ৫৮ রানের ইনিংসে ভোগলে কতটা মুগ্ধ হয়েছেন সেটা তাঁর শব্দচয়নেই বোঝা যাচ্ছে। শুধু ভোগলে নন, হৃদয়ের ইনিংসে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকেই। কাল ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়াও হৃদয়কে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। কিন্তু হৃদয় নিজে কী বলছেন?
২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। কাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফিফটির আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৫ ইনিংস ফিফটি ছিল না হৃদয়ের। মাঠের বাইরের ঘটনাতেও সমালোচিত ছিলেন। গত এপ্রিলে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আম্পায়ার শরফুদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব নিয়ে দেশের ক্রিকেটে কম জল ঘোলা হয়নি।
এই ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচক ভাবমূর্তি হয় হৃদয়ের। অনেকেই তাঁর নিবেদন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। এর পাশাপাশি মায়ের ক্যানসার সংক্রান্ত দুশ্চিন্তাও তাঁকে ভীষণভাবে চাপের মধ্যে ফেলেছিল। তাই হৃদয়ই জানেন, তাঁর ওপর দিয়ে কী গেছে আর কী যাচ্ছে।
মাঠে চমৎকার একটি ইনিংস খেলার পর নিজের সে সব অনুভূতিই ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন অল্প কথায়। হৃদয় লিখেছেন, ‘চেষ্টা সব সময়ই থাকে, তবে ভাগ্য এবং রিজিক হয়তো সব সময় একরকম থাকে না। বাংলাদেশের জন্য খেলি, নিজের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ টুকু দিয়ে হলেও মাঠে লড়াই করতে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া সব খারাপ এবং ভালোর জন্য।’
হৃদয়ের ইনিংসে কাল যেমন তাঁকে ছন্দে ফিরিয়েছে, তেমন জিতিয়েছে বাংলাদেশকেও। দলীয় ৬০ রানে লিটন দাস আউট হওয়ার পর সাইফ হাসানকে সঙ্গ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। হৃদয় শুরুতে সেটা করেছেন। ইনিংসের প্রথম ১৩ বলে ১৪ রান করা হৃদয় পরে হাত খুলেছেন। সাইফ ৬১ রান করে আউট হওয়ার পর নিজে দলের হাল ধরেছেন। ৩৭ বলে ৫৮ রান করে যখন আউট হন তখন জিততে বাংলাদেশের দরকার ছিল মাত্র ১০ রান।
কাল কাভার অঞ্চল দিয়ে ২১ রান করেছেন হৃদয়। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, কামিন্দু মেন্ডিসদের বিপক্ষে ওই অঞ্চলেই বেশি খেলেছেন।
এটা আলাদা করে চোখে পড়েছে আকাশ চোপড়ার। তিনি ইএসপিএনক্রিকইনফোকে বলেছেন, ‘হৃদয় ব্যতিক্রমী একটা ইনিংস খেলেছে। কাভার অঞ্চলে খেলা কঠিন। বিশেষ করে ধীর গতির উইকেটে। ওই জায়গা দিয়ে হৃদয় ২১ রান করেছে। এটা অনেক কঠিন ছিল।’