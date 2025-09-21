বাংলাদেশকে দেখে পাকিস্তানকে শিখতে বললেন কামরান আকমল
সুপার ফোর শুরু হতেই জমে উঠেছে এশিয়া কাপ। শনিবার সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে বাংলাদেশ দল শ্রীলঙ্কার ১৬৮ রান তাড়া করেছে ১ বল বাকি থাকতে।
আজ এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। এ ম্যাচের আগে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে পরামর্শ দিয়েছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার কামরান আকমল। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলার প্রশংসাও ঝরেছে তাঁর মুখে।
গতকাল বাংলাদেশ ম্যাচ জিতেছে দল হিসেবে খেলে। বল হাতে মোস্তাফিজুর রহমান ও মেহেদী হাসান বাংলাদেশকে এগিয়ে দিয়েছেন। মোস্তাফিজ নিয়েছেন ৩ উইকেট, মেহেদী ২টি। ব্যাট হাতে ফিফটি করেছেন সাইফ হাসান ও তাওহিদ হৃদয়। এ ছাড়া লিটন দাস, শামীম হোসেন, জাকের আলীদের ছোট ছোট ইনিংসও ম্যাচের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সব মিলিয়ে দারুণ এক জয় পাওয়া বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কামরান আকমল।
পাকিস্তান দল কি তাদের সর্বশেষ হার থেকে কিছু শিখেছে? তারা কি ভেবেছে যে বাংলাদেশ আজ (গতকাল) কীভাবে ভালো ক্রিকেট খেলে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে?কামরান আকমল
ইউটিউব চ্যানেলে কামরান আকমল বলেছেন, ‘এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা দল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৬৯ রান তাড়া করা সহজ কাজ নয়। এটি বাংলাদেশ দলের জন্য একটি চমৎকার অর্জন। পুরো দল, অধিনায়ক ও ম্যানেজমেন্টকে তাদের দুর্দান্ত গেম প্ল্যান এবং চমৎকার ক্রিকেটের জন্য অভিনন্দন। এটি বাংলাদেশ দলের জন্য একটি স্মরণীয় জয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ দারুণ খেলেছে, দারুণ পরিকল্পনা ছিল।’
ওপেনিংয়ে নেমে সাইফের ৪৫ বলে ৬১ আর চারে নেমে হৃদয়ের ৩৭ বলে ৫৮ রানের ইনিংস দুটির কথা উল্লেখ করে কামরান বলেন, ‘সাইফ অসাধারণ ব্যাটিং করেছে, আগ্রাসী, ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছে। তাওহিদ হৃদয়কে পেয়ে বাংলাদেশ ভালো একটা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান পেয়েছে। বাংলাদেশ যেভাবে তাড়া করেছে, মনে হয়েছে কোনো চাপ নেই। ব্যাটিং দেখে মজা পেয়েছি।’
ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপের প্রথম রাউন্ডে বড় ব্যবধানে জিতেছে ভারত। পাকিস্তানের ১২৭ রান ভারত ২৫ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে জিতেছে। সুপার ফোরের ম্যাচের আগে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের খেলার ধরন দেখে শেখার পরামর্শ দিয়েছেন কামরান, ‘পাকিস্তান দল কি তাদের সর্বশেষ হার থেকে কিছু শিখেছে? তারা কি ভেবেছে যে বাংলাদেশ আজ (গতকাল) কীভাবে ভালো ক্রিকেট খেলে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে? বাংলাদেশ শুধু কন্ডিশনের ওপর ভিত্তি করে ম্যাচ জেতেনি; বরং গেম অ্যাওয়ারনেস ও ভালো পরিকল্পনা দিয়ে জিতেছে।’
কামরান আরও বলেছেন, ‘বাংলাদেশ একটি ভালো প্লেয়িং একাদশ তৈরি করেছে। তারা মেহেদী হাসানকে খেলিয়ে বোলিংকে শক্তিশালী করেছে এবং একটি পরিপূর্ণ বোলিং ইউনিট নিয়ে খেলেছে। তাই পাকিস্তান দলকেও ভাবতে হবে। ভারত বিশ্বের এক নম্বর দল; আপনাকে আপনার ব্যাটিং ও বোলিংয়ে ভারসাম্য রাখতে হবে। আপনি মাত্র তিনজন বোলার নিয়ে খেলতে পারবেন না, শ্রীলঙ্কা চারজন নিয়ে খেলে ফেঁসে গেছে।’
টসে জিতলে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের আগে বোলিং করা উচিত বলে মনে করেন কামরান। তিনি বলেছেন, ‘অভিষেক শর্মাকে প্রথম বা দ্বিতীয় ওভারে আউট করতে হবে। নইলে বড় একটা সেঞ্চুরি দেখতে হবে। টসে জিতে কী করতে হবে—এসবই বিবেচনা করতে হবে। রান তাড়ায় ভালো দিক হচ্ছে, শিশির একটি ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। তাই ভারত তাদের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে রান তাড়া করতে চাইবে। যে কারণে পাকিস্তান টসে জিতলে প্রথমে বোলিং করা উচিত। যাতে ভারতের ব্যাটসম্যানদের দ্রুত আউট করা যায়।’
এশিয়া কাপ সুপার ফোরের ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।