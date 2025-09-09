মেসিকে ছাড়া যেভাবে দল সাজাতে পারে আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ বাছাই
মেসিকে ছাড়া যেভাবে দল সাজাতে পারে আর্জেন্টিনা
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে আগামীকাল ভোর ৫টায় ইকুয়েডরের মাঠে আতিথ্য নেবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচ দিয়েই শেষ হবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার দাপুটে অভিযান। আনুষ্ঠানিকতার এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে লিওনেল মেসিকে। এর আগে গত বুধবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার মাটিতে নিজের শেষ প্রতিযোগিতা ম্যাচ খেলেন মেসি।
বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে রাজকীয় বিদায়ও দেওয়া হয়। সেই ম্যাচ শেষেই আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি শেষ ম্যাচে মেসির অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তবে শুধু মেসিই নন, ইকুয়েডরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচে আসতে পারে আরও বেশ কিছু পরিবর্তন।
ইকুয়েডর ম্যাচ সামনে রেখে স্কালোনি গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা সম্ভবত আরও কিছু পরিবর্তন করব। কারণ, অন্য খেলোয়াড়দের দেখা জরুরি। যারা এত দিন কম খেলেছে, তারাও মাঠে নামার যোগ্যতা রাখে এবং প্রমাণের সুযোগ পাওয়া উচিত।’
আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম এল গ্রাফিকোর খবর অনুযায়ী, আগামীকাল ইকুয়েডরের বিপক্ষে গোলপোস্টে থাকছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। রক্ষণে ডান দিকে নাহুয়েল মলিনার জায়গায় খেলবেন গনসালো মনতিয়েল আর বাঁ দিকে নিকোলাস তালিয়াফিকো। তবে এই জায়গায় মার্কোস আকুনাকেও দেখা যেতে পারে।
সেন্টারব্যাকে থাকতে পারে চমক। হলুদ কার্ডের কারণে নিষিদ্ধ ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর জায়গায় খেলতে পারেন লেওনার্দো বালেরদি। তাঁর সঙ্গী হবেন অভিজ্ঞ নিকোলাস ওতামেন্দি।
মাঝমাঠে নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারবেন না এনজো ফার্নান্দেজ। তাঁর জায়গায় দেখা যাবে লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে। সঙ্গে থাকবেন রদ্রিগো দি পল ও নিকোলাস গঞ্জালেস। আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার অবশ্য ফিট হয়ে ফিরেছেন, তবে এখনো ম্যাচ খেলার তিনি প্রস্তুত নন বলে জানা গেছে।
এল গ্রাফিকোর তথ্য অনুযায়ী, ৪-৩-৩ ফরমেশনে দলকে অনুশীলন করিয়েছেন স্কালোনি। সেখানে মেসির ভূমিকায় ছিলেন থিয়াগো আলমাদা। সামনে দুই স্ট্রাইকার হিসেবে ছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ ও লাওতারো মার্তিনেজ।
পরে অবশ্য স্কালোনি আরেকটি কৌশলও বাজিয়ে দেখেছেন। যেখানে আলভারেজকে সরিয়ে হুয়ান ফয়থকে নামিয়ে গড়েন পাঁচজন ডিফেন্ডার নিয়ে ৫-৩-২ ফরমেশন। এতে সামনে দেখা যায় আলমাদা ও লাওতারোকে।
আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ:
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, গনসালো মনতিয়েল, লিওনার্দো বালেরদি, নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তালিয়াফিকো, রদ্রিগো দি পল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নিকোলাস গঞ্জালেস, থিয়াগো আলমাদা, হুলিয়ান আলভারেস ও লাওতারো মার্তিনেজ।