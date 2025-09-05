আর্জেন্টিনায় মেসির শেষ ম্যাচে স্কালোনির তরুণেরা কেমন খেললেন

আর্জেন্টিনায় মেসির শেষ ম্যাচে স্কালোনির তরুণেরা কেমন খেললেন
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুটি ম্যাচ সামনে রেখে গত ১৮ আগস্ট ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেখান থেকে ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া ও লেফটব্যাক ফাকুন্দো মেদিনাকে বাদ দিয়ে গত ২৯ আগস্ট ২৯ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়।
তিন নতুন মুখ ১৯ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্লদিও এচেভেরি, ২৪ বছর বয়সী ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার অ্যালান ভারেলা ও স্ট্রাইকার জোসে ম্যানুয়েল লোপেজকে আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে রাখেন স্কালোনি। কিন্তু ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে তাদের কাউকেই স্কোয়াডে রাখেননি আর্জেন্টিনা কোচ। ১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর অভিষেক ঘটেছে আর্জেন্টিনার একাদশে। আরেক তরুণ থিয়াগো আলমাদাও খেলেন একাদশে। তবে তাঁকে উঠতি বলার সুযোগ নেই।
আর্জেন্টিনার হয়ে এ পর্যন্ত ১১ ম্যাচ খেলা ২৪ বছর বয়সী আলমাদার ২০২২ সালেই জাতীয় দলে অভিষেক হয়। ৮১ মিনিটে আলমাদার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ২০ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নিকো পাজ। আর্জেন্টিনার হয়ে এ পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলা এই তরুণের জাতীয় দলে অভিষেক গত বছর।
অর্থাৎ আর্জেন্টিনার মাটিতে লিওনেল মেসির শেষ এই প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নতুনদের মধ্যে শুধু মাস্তানতুয়োনোই স্কালোনির একাদশে সুযোগ পান। গত জুনে চিলির বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বদলি হয়ে নেমে জাতীয় দলে অভিষেক হয় রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডারের। আজ একাদশের হয়ে নেমে ৬৩ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন মাস্তানতুয়োনো। তাঁর বদলি হিসেবে অভিজ্ঞ উইঙ্গার নিকোলাস গঞ্জালেসকে নামান স্কালোনি। জাতীয় দলে একাদশের হয়ে অভিষেকের এ ম্যাচটা মিশ্র কেটেছে মাস্তানতুয়োনোর। মাঝ মাঠে বল পেয়েছেন বেশ কয়েকবার, মেসির সঙ্গেও বল আদান–প্রদান করেছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের বক্সে কোনো বিপদ তৈরি করতে পারেননি।
ভেনেজুয়েলা ম্যাচে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স পর্যালোচনায় ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট গোল ডটকম মাস্তানতুয়োনোকে ১০–এ ৫ রেটিং পয়েন্ট দিয়েছে। মাস্তানতুয়োনোর পারফরম্যান্স নিয়ে তারা লিখেছে, ‘বল পেয়েছেন অনেকবার, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। সত্যিটা হলো একটু স্নায়ুচাপে ভুগছেন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আরও অনেক ম্যাচ পড়ে আছে।’
আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনিও ভেনেজুয়েলাকে ৩–০ গোলে হারানোর পর মাস্তানতুয়োনোকে নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, এই মিডফিল্ডার বেশ ভালোই খেলেছেন, আরও ভালো খেলতে পারতেন, যদি দলের বাকিদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়াটা আরও ভালো হতো। তবে ভবিষ্যতে সেটা যে হবে তা তো বলাই বাহুল্য। মাস্তানতুয়োনো আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে এসেছেন মাত্র তিন মাস, খেললেন মাত্র দুই ম্যাচ।
স্কালোনির ভাষায়, ‘তরুণদের তুলে আনা দরকার, যারা দলকে আরও চাঙা করে। দল হিসেবে এটা আমাদের বেড়ে ওঠার একটা অংশ। সে ১৮ বছর বয়সী এবং আজ উদাহরণ হিসেবে বলা হয় খুব ভালোই খেলেছে। আরও ভালো খেলতে পারত যদি বাকিদের সঙ্গে তার বোঝাপড়াটা আরও ভালো হতো। সে অসাধারণ এক খেলোয়াড় হয়ে উঠতে যাচ্ছে।’
ম্যাচ শেষে মাস্তানতুয়োনো বলেছেন, ‘মেসির সঙ্গে খেলা? তার সঙ্গে খেলাটা অসাধারণ ব্যাপার, যেটা আমার সারাজীবনের স্বপ্ন। সব সময় বলেছি, তিনিই আমার রোল মডেল।’
নিকো পাজকে কোনো রেটিং পয়েন্ট দেয়নি গোল ডটকম। কারণ মাঠেই ছিলেন মাত্র মিনিট দশেক। সংবাদমাধ্যমটি তাঁর পারফরম্যান্স মূল্যায়নে লিখেছে, ‘খুব দেরিতে বদলি নামানো হয়।’ পাজ যাঁর বদলি হয়ে নেমেছেন, সেই আলমাদা অবশ্য দারুণ খেলেছেন। একটি গোল তৈরির কারিগর এবং ভেনেজুয়েলা গোলকিপারের পরীক্ষাও নেন বাঁকানো শটে। প্রান্ত বদল করে খেলা আলমাদা দুই প্রান্তেই সৃষ্টিশীল ছিলেন। গোল ডটকম তাঁকে ১০–এ ৮ রেটিং পয়েন্ট দিয়েছে।
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। আগামী বুধবার ইকুয়েডরের মাটিতে স্বাগতিকদের মাটিতে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি খেলবেন না এ ম্যাচে। বিশ্বকাপের আগে নতুনদের আরও ভালোভাবে পরখ করে দেখতে সম্ভবত আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে ছাড়া ইকুয়েডরের বিপক্ষে স্কোয়াড গঠন করতে পারেন স্কালোনি। অর্থাৎ পাজ থেকে এচেভেরি কিংবা লোপেজ—সবারই সুযোগ আছে এ ম্যাচটি খেলার। স্কালোনি কী করেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।