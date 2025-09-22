ফুটবল

মোহামেডান কেন বাফুফে লিগ কমিটির বিলুপ্তি চায়

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
অনুশীলনে মোহামেডান ফুটবল দলশামসুল হক

২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের ২০২৫-২৬ মৌসুম। তার আগে গতকাল রাতে সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। কিন্তু সেই সূচি নিয়েই আপত্তি তুলেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

শুধু আপত্তিই নয়, বাফুফের পেশাদার লিগ কমিটির বিলুপ্তিও চেয়েছে তারা। রোববার রাতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বরাবর চিঠি দিয়েছেন মোহামেডানের ডিরেক্টর ইনচার্জ কাজী ফিরোজ রশীদ।

চিঠিতে মোহামেডান লিখেছে, ‘কোনো রূপ আলোচনা ছাড়াই করা আসন্ন মৌসুমের ফিকশ্চার ফরম্যাট ত্রুটিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন মনে হয়েছে। আমরা স্বচ্ছ, অনুমোদিত ও গ্রহণযোগ্য ফিকশ্চার ফরম্যাট আশা করি।’

পাশাপাশি লিগ কমিটির বিলুপ্তির দাবিও জানিয়েছে তারা। চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের ফুটবলের উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান লিগ কমিটির পুনর্বিন্যাস অথবা বিলুপ্তি ঘটিয়ে নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত ফুটবলবান্ধব কমিটি গঠন করা জরুরি।’
বাফুফের পেশাদার লিগ কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান জাকির হোসেন অবশ্য বললেন, ‘ক্লাব প্রতিনিধিকে ডাকলে ভালো হতো। তবে ক্লাবকে জানিয়েই যে সূচি করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই।’

একসময় নিয়ম ছিল—চ্যাম্পিয়ন দল খেলবে আগের মৌসুমের সর্বনিম্ন দলের সঙ্গে। অন্য দলগুলোও ক্রম অনুযায়ী খেলত। কিন্তু গত দুই মৌসুমে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফিকশ্চার সাজানো হচ্ছে। এতে চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রথম ম্যাচ খেলতে হচ্ছে ষষ্ঠ বা সপ্তম স্থানের দলের বিপক্ষে।

মোহামেডানের নতুন জুটি মোজাফফরভ–বোয়াটেং এখন
শামসুল হক

যেমন গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস প্রথম ম্যাচ খেলেছিল সপ্তম স্থানে থাকা চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে। এবার চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানকে প্রথম ম্যাচ খেলতে হবে গত আসরে ষষ্ঠ হওয়া ফর্টিস এফসির বিপক্ষে।

সূচিতে এমন আরও অসংগতি চোখে পড়েছে মোহামেডানের। তাই তারা লিগ কমিটির পুনর্বিন্যাস বা বিলুপ্তির দাবি তুলেছে।

আজ প্রথম আলোকে মোহামেডানের ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব বলেন, ‘একটা টিমের প্রেসিডেন্ট কীভাবে লিগ কমিটির চেয়ারম্যান হন? তিনি তো তাঁর ক্লাবের স্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখেন না।’

বাফুফের সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান লিগ কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আবার বসুন্ধরা কিংসেরও সভাপতি। এ বিষয়টি মানতে নারাজ মোহামেডান। নকীবের কথাতেই সেটা স্পষ্ট।

নকীবের দাবি, নতুন নিয়ম হওয়ার পরও কিংসের চেয়ারম্যান কীভাবে লিগ কমিটিতে আছেন, তা বোধগম্য নয়। তাঁর ভাষায়, ‘নতুন নিয়ম হলো নির্বাহী ও স্ট্যান্ডিং কমিটির কোনো সদস্য ক্লাবের ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবে না। এ জন্য আমি কম্পিটিশন ও জেলা লিগ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছি। এখন আমি শুধু ক্লাবের সঙ্গে আছি। তাহলে তাঁরা থাকেন কীভাবে?’

সূচি কোন ফরম্যাটে হয়েছে, তা জানে না আরামবাগ ক্রীড়া সংঘও। ক্লাবটির সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী বলেন, ‘ফেডারেশন আমাদের সরাসরি ফিকশ্চার দিয়েছে। কোন ছকে কীভাবে হয়েছে, আমরা জানি না।’

রহমতগঞ্জও সূচি নিয়ে চিঠি দিতে চেয়েছিল। তবে ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট টিপু সুলতান বললেন, ‘এই মাসে একটা খেলা, আরেকটা অনেক দেরিতে। এতে তো আমাদেরই ভুগতে হবে। রহমতগঞ্জও চিঠি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি যেহেতু বাফুফেতে আছি, সেটা দৃষ্টিকটু হতো।’

