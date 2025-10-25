ইয়ামালের দাবি, রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে আর অভিযোগ করে

ইয়ামালের দাবি, রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে আর অভিযোগ করে
দুয়ারে কড়া নাড়ছে ‘এল ক্লাসিকো’। আগামী রোববার মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। গত মৌসুমে এই এল ক্লাসিকোই রিয়ালের জন্য হয়ে উঠেছিল ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের নাম।
বার্সেলোনার বিপক্ষে গত মৌসুমে টানা চার ম্যাচ হেরে ঘরোয়া ফুটবলের তিনটি শিরোপা হাতছাড়া করে রিয়াল। আর রিয়ালকে বিধ্বস্ত করার পথে বার্সার অন্যতম নায়ক ছিলেন লামিনে ইয়ামাল।
এবারও এল ক্লাসিকোতে বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিকের তুরুপের তাস হবেন ইয়ামাল। এ ম্যাচ সামনে রেখে সম্প্রতি কথা বলেছেন ইয়ামাল, যেখানে রিয়ালকে ম্যাচের আগে খোঁচাও দিয়েছেন।
লাইভ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম টুইচে কিংস লিগের (স্পেনের একটি প্রীতি ও বিনোদনমুখী ফুটবল লিগ, যা প্রচলিত পেশাদার লিগের চেয়ে কিছুটা আলাদা নিয়মে খেলা হয়) একটি অনুষ্ঠানে মূলত এল ক্লাসিকোকে কথা বলেছেন ইয়ামাল।
সেখানে ইবাই লানোস কিংস লিগের ক্লাব লা ক্যাপিটালের সহমালিক ইয়ামালকে জিজ্ঞাসা করেন, কিংস লিগের দল ‘পোরকিয়নস’ রিয়াল মাদ্রিদের মতো কি না? উত্তরে ইয়ামাল বলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই, তারা চুরি করে আর অভিযোগ করে। এটাই তারা করে।’
রিয়ালভক্ত ও পোরকিয়ানস দলের মালিক লানোস ইয়ামালকে এ সময় জিজ্ঞাসা করেন বার্নাব্যুতে খেলাটা কঠিন কি না? ইয়ামালের উত্তর, ‘বার্নাব্যু কঠিন কি না? বার্সার জন্য নয়। যখন আমি শেষবার সেখানে খেলেছি, গোল করেছি এবং আমরা ৪–০ গোলে জিতেছিলাম।’ বার্নাব্যুতে এবার গোল করায় ইয়ামাল আত্মবিশ্বাসী কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে ইয়ামাল বলেন, ‘আমি ইতিমধ্যেই করেছি, তুমি কি ভুলে গেছ?’
গত মৌসুমে স্প্যানিশ সুপার কাপ ও কোপা দেল রে শিরোপা লড়াইয়ে বার্সার কাছেই হেরেছিল রিয়াল। এরপর লা লিগাতেও রিয়ালের শিরোপা হাতছাড়া হওয়ায় বড় ভূমিকা ছিল এল ক্লাসিকোতে টানা দুই হার। এই চার ম্যাচে রিয়াল সব মিলিয়ে হজম করেছিল ১৬ গোল। বোঝাই যাচ্ছে, রিয়ালের বিপক্ষে বার্সা কতটা দাপট দেখিয়েছিল।