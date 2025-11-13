আয়ারল্যান্ডে ‘ভালো ছেলে’ হয়ে খেলার প্রতিশ্রুতি রোনালদোর

আয়ারল্যান্ডে ‘ভালো ছেলে’ হয়ে খেলার প্রতিশ্রুতি রোনালদোর
ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাতে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে এভিভা স্টেডিয়ামে। এ ম্যাচ সামনে রেখে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আয়ারল্যান্ডের মাঠে তিনি ‘ভালো ছেলে’টি হয়ে থাকবেন।
পর্তুগিজ কিংবদন্তির হঠাৎ এমন ভালো ছেলে হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি কেন—এমন প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। উত্তর লুকিয়ে গত মাসে লিসবনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পর্তুগালের ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে। যোগ করা সময়ে রুবেন নেভেস গোলটি করার পর আইরিশ ডিফেন্ডার জ্যাক ও’ব্রায়েনের মুখের ওপর উদ্যাপন করেছিলেন রোনালদো। আইরিশ সমর্থকেরা নিশ্চয়ই রোনালদোর সেই উদ্যাপন ভুলে যাননি। তাই এভিভা স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৪৫ মিনিটে শুরু হতে যাওয়া এ ম্যাচে আইরিশ সমর্থকদের কাছ থেকে দুয়ো শোনার প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন রোনালদো।
পর্তুগাল অধিনায়ক গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ঠিক এ কথাই বলেছেন, ‘স্টেডিয়ামে আমাকে দুয়ো দেওয়া হবে। আমি এতে অভ্যস্ত। অবশ্যই আশা করছি তারা যেন এটা করে। এতে অন্য খেলোয়াড়দের ওপর থেকে চাপ কমবে।’ রোনালদো এরপর বলেছেন, ‘শপথ করছি, আমি ভালো ছেলেটি হয়ে থাকার চেষ্টা করব।’
আয়ারল্যান্ড সমর্থকদের প্রশংসাও করেছেন রোনালদো, ‘এখানকার সমর্থকদের আমি সত্যিই পছন্দ করি। জাতীয় দলকে তারা যে সমর্থন দেয়, সেটা দুর্দান্ত। এখানে এসে আবারও খেলতে পারাটা আমার জন্য আনন্দের।’
লিসবনের সেই ম্যাচে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পেনাল্টি রুখে দিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ড গোলকিপার ক্যালভিন ক্যালাহার। আয়ারল্যান্ড সমর্থকদের অভিযোগ ছিল, পেনাল্টি পাওয়ায় অফিশিয়ালদের প্রভাবিত করেছেন রোনালদো। ডাবলিনে ফিরতি ম্যাচে আইরিশরা যে সেই বিষয়টি নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করবে, সেটা জানেন রোনালদো। কারণটা ব্যাখ্যা করে কিংবদন্তি বললেন, ‘এটা স্বাভাবিক। কারণ, তারা আগামীকাল হারলেই বাদ পড়বে। তাই ম্যাচটি নিয়ে তারা অনেক কিছু করার চেষ্টা করবে। আমাদের কঠিন এক ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদের দলটাও ভালো।’
ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ৯৫৩ গোল করেছেন রোনালদো। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বেই তিনি এক হাজার গোলের দেখা পাবেন কি না?
উত্তরে একটু মজা করে ৪০ বছর বয়সী রোনালদো হাসতে হাসতে প্রশ্নকারী সাংবাদিককে বলেন, ‘খুব বেশি সিনেমা দেখা হচ্ছে বুঝি? তাহলে দারুণ হয়। বাস্তবতায় ফেরা যাক। এসব পরিসংখ্যানে খুশি লাগে। জাতীয় দল কখনো একজন খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করে না। আমি গোল দিয়ে পার্থক্য গড়তে চাই। গোল করা সব সময়ই ভালো বিষয়। আমি এটাই মনে করি। আমি আগামী বিশ্বকাপে খেলতে চাই। নয়তো এখানে থাকতাম না। ধাপে ধাপে এগোতে চাই।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কাটবে পর্তুগাল। ‘এফ’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আয়ারল্যান্ড। ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হাঙ্গেরি। আর্মেনিয়া ৪ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ।