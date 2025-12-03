ফুটবল

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

গোল করলেন সাকিব, ম্যাচসেরা আরেক সাকিব

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
জয়ের পর ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড় ও সমর্থকদের উদ্‌যাপনতানভীর আহাম্মেদ

ফরোয়ার্ড সাকিব হোসেনের একমাত্র গোলে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) হারিয়েছে শান্ত–মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিকে। আজ সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ৩২ মিনিটে সাকিবের এই গোল দলের জন্য নিশ্চিত করেছে ‘এফ’ গ্রুপ ফাইনালের টিকিট।

গোল না করলেও ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন ইউআইইউর আরেক সাকিব—মিডফিল্ডার মোহাম্মদ সাকিব।

টাইব্রেকারে উত্তরা ইউনিভার্সিটিকে ৩–২ গোলে হারিয়ে ইস্পাহানি–প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ইউআইইউ। এরপর টানা দুই ম্যাচ জিতে তারা টুর্নামেন্টের ঢাকা অঞ্চলে গ্রুপ ফাইনালে নাম লিখিয়েছে।

ম্যাচসেরা ইউআইইউর মিডফিল্ডার সাকিব
তানভীর আহাম্মেদ

৫ ডিসেম্বর গ্রুপ ফাইনালে ইউনাইটেডের প্রতিপক্ষ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এআইইউবি)। গতকালই এআইইউবি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে ৩–১ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করেছে গ্রুপ পর্বেই।

ইউনাইটেডের সামনে কঠিন লড়াই। তবে ম্যাচসেরা মোহাম্মদ সাকিব আশাবাদী কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার বিষয়ে, ‘আমরা জানি, এআইইউবি অনেক শক্তিশালী দল; কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলব না। টিম স্পিরিট ধরে রাখতে পারলে আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারব আশা রাখি।’

গোল করার উল্লাস ইউআইইউর সাকিবের
তানভীর আহাম্মেদ

সাকিবের হাতে ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম।

